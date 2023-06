Brugg-Windisch Beim Notausgang vom Campussaal ist eine Sicherheitslücke geschlossen worden Vertretungen der Betreiber- und Immobilienfirmen des grossen Veranstaltungslokals von Brugg und Windisch haben über das letzte Geschäftsjahr und bauliche Massnahmen informiert. Anfang Juli wird das zehnjährige Bestehen des Saals mit einem öffentlichen Jubiläumsanlass gefeiert. Für 2024 sind neue Formate geplant.

Sie stehen bei der neuen Rampe hinter dem Campussaal (v. l.): CBAG-Verwaltungsrat Daniel Bieri, CBAG-Verwaltungsratspräsident Marco Wächter, CIAG-Verwaltungsratspräsident Martin Wehrli sowie Kathrin Kalt, Patrick Sutter und Alain Campiche von der Big Room GmbH. Bild: Claudia Meier

Vor zehn Jahren nahm der Campussaal an der Gemeindegrenze Brugg-Windisch seinen Betrieb auf. Dies soll am 8./9. Juli mit dem Jubiläumsanlass Sounds & Arts gefeiert werden. Geboten werden am Samstag ab 18.30 und am Sonntag ab 17.30 Uhr eine Show mit Comedy, Zauberei, Musik und Akrobatik, moderiert vom bekannten Entertainer Michel Gammenthaler. Tickets können für 35 Franken (inklusive Welcome Drink) online reserviert werden.

«In den nächsten Tagen – vielleicht sogar am Jubiläumsanlass – können wir den 200’000sten Gast im Campussaal begrüssen», sagte Geschäftsleiterin Kathrin Kalt. Sie hat am Montagmorgen, 19. Juni, bei einem Medientermin zusammen mit Vertretungen der Campussaal Betriebs AG (CBAG) und der Campussaal Immobilien AG (CIAG) sowie der Betreiberfirma Big Room GmbH (alter Name: ABA Management GmbH) auf das vergangene Jahr zurückgeschaut und einen Ausblick gewagt.

Mehr Anlässe als vor der Coronapandemie

Die hohe Kundenzufriedenheit und die gute Infrastruktur haben dazu beigetragen, dass der Campussaal vor wenigen Tagen zum zweiten Mal mit dem Swiss Location Award ausgezeichnet wurde und mit 8,7 von 10 Punkten noch etwas besser abschnitt als letztes Jahr. Kathrin Kalt freute sich besonders, dass fast doppelt so viele Leute für den Campussaal stimmten als im Vorjahr.

Erfreulich sei auch die Zunahme der neuen Gäste, die im Verhältnis zu den Wiederholungsgästen etwa 50 Prozent ausmachten. «Wie man es gerne hätte», fügte die Geschäftsleiterin an.

CBAG-Verwaltungsratspräsident Marco Wächter stellte stolz fest, dass es dank des motivierten Neustarts nach der Coronapandemie wieder auf Hochtouren laufe. Betriebsleiter Alain Campiche habe gerade ein strenges Wochenende mit einer grossen Hochzeit hinter sich. Im Berichtsjahr konnten im Campussaal 67 Anlässe an 85 Belegungstagen durchgeführt werden. In den neun Monaten von April bis Dezember 2022 seien es mehr Veranstaltungen gewesen als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Für Rampe einen Teil der Treppe entfernt

Im Brandfall können nun Leute im Rollstuhl das Gebäude über den Notausgang ebenerdig verlassen, denn das Projekt Rampe konnte mit dem Teilrückbau der Treppe Richtung Zürcherstrasse abgeschlossen werden. CIAG-Verwaltungsratspräsident Martin Wehrli erklärte, dass im Budget für die Entfernung der ganzen Breite der Treppe 80’000 Franken eingestellt waren.

Der Notausgang vom Campussaal befindet sich hinter dem roten Auto. Bild: Claudia Meier (3. 10. 2016)

Das Projekt sei aber vom Kanton nicht in dieser Form bewilligt worden, «da man befürchtete, wir würden dies als Gelegenheit benutzen, um eine Zufahrt zum Campussaal etwa für Autoausstellungen zu ermöglichen», so Wehrli weiter. Daher musste das Vorhaben redimensioniert werden. Die CIAG habe schliesslich nur einen schmalen Teil der Treppe entfernen dürfen, was sich positiv auf die Ausgaben auswirkte. Die Kosten für das verkleinerte Projekt beliefen sich noch auf 18’000 Franken.

Die Mikado-Lampe läuft schon mit LED, bald soll auch die restliche Beleuchtung im Foyer und im Saal umgestellt werden. Bild: Michael Hunziker

Zudem wurden im Foyer neue Bildschirme angeschafft. Im laufenden Jahr soll die Beleuchtung im Saal und im Foyer auf LED-Technologie umgestellt werden. Als Bauberater der CIAG ist Peter Menziger zurückgetreten. Er wurde durch Architekt Norbert Walker ersetzt, der Vorschläge macht, wie die Beleuchtung optimiert werden kann.

Im Verwaltungsrat der CBAG ist Kurt Zumsteg, der schon mitwirkte, bevor es den Saal gab, von seinem Amt zurückgetreten. Als Nachfolger und neuer Vertreter der Stadt Brugg wurde Daniel Bieri, CEO der Bad Schinznach AG, gewählt.

Als neue Formate stellte Patrick Sutter von der Big Room GmbH für nächstes Jahr einen Brunch sowie einen Game- und Sport-Event im Campussaal in Aussicht, um neue Kundschaft anzusprechen.