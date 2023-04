Brugg-Windisch Am Unternehmerapéro im Campussaal prallen Welten aufeinander Jürg Suhner hat im Campussaal Brugg-Windisch über die jüngsten Kreationen gesprochen.

Barbara Horlacher (l.), und Heidi Ammon danken Jürg Suhner. Dieser bekommt einen mit einer SU-matic-Skibindung dekorierten Kuchen. Bild: Sandra Ardizzone

Ohne Unternehmerinnen und Unternehmer wäre die Region längst nicht so attraktiv. Das weiss auch die Politik. Als Ausdruck der Wertschätzung und zum Dank haben der Stadtrat Brugg und der Gemeinderat Windisch die ortsansässigen Unternehmerinnen und Unternehmer am Montagabend zum Apéro in den Campussaal eingeladen. Stadtammann Barbara Horlacher sagte zu Beginn, dass die Interessen zwischen Politik und Wirtschaft zwar nicht immer deckungsgleich seien.

Der Abend sollte für interessante Gespräche über Branchen und Gemeindegrenzen hinweg genutzt werden. Wichtig sei der Austausch mit verschiedenen Partnern auch bei den angestossenen Gebietsentwicklungen: Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch und im Brugger Aufeld.

In 15 Jahren hat Windisch den Schuldenberg abgebaut

Später als ursprünglich geplant werde der Kanton den Entscheid für die neue Mittelschule fällen, so Horlacher. Hierfür würden sich Brugg Regio, Grossratsmitglieder, die Exekutiven und die IG Mittelschule Brugg-Windisch aktiv an der Diskussion beteiligen. Die Mithilfe der Wirtschaft sei willkommen.

Wirtschaftsvertreter und Politikerinnen sind der Einladung von Brugg und Windisch in den Campussaal gefolgt. Bild: Sandra Ardizzone

Wie wichtig eine Vision, klare Ziele und eine Finanzstrategie für künftige Grossprojekte sind, betonte Gemeindepräsidentin Heidi Ammon. Windisch habe in den letzten 15 Jahren den Schuldenberg abgebaut und die Gemeinde auf ein solides Fundament gestellt. Jetzt sei man für den Neubau der Schulanlage Dohlenzelg auf die Unterstützung des Stimmvolks angewiesen. Auch das Gebiet Winkel soll mit einer zonenkonformen Überbauung weiterentwickelt werden.

Ammon stellte den Hauptgast vor: Jürg Suhner. Er hatte Agrarwissenschaften studiert und war mehrere Jahre in der Lebensmittelbranche tätig. Heute ist er Geschäftsleiter der Grundhof Bözberg AG sowie Verwaltungsratspräsident der Suhner Group sowie der Brugg Group.

Jürg Suhner, Verwaltungsratspräsident der SUHNER Group, war als Hauptgast eingeladen. Bild: Sandra Ardizzone

In der Themenwahl für das Referat war Jürg Suhner frei. So gewährte er einen Einblick in die vergangenen drei Jahre des gleichnamigen Familienunternehmens, das 2014 sein 100-Jahr-Jubiläum mit einer Ausstellung in Lupfig feiern konnte. Im März 2020 war der Referent noch CEO der Suhner Group. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde ein Krisenmanager eingesetzt. Der CEO aber widmete sich den Lieferketten.

Fokus auf erfolgskritische Metallkomponenten

Die Geschäftsleitung fing laut Jürg Suhner während der Pandemie an, sich jeden Morgen zu einer Sitzung zu treffen. Neben der Krise ging es darum, neue Massnahmen umzusetzen und etwas für die Kundschaft zu tun. Von den weltweit 700 Angestellten seien 100 im Aussendienst tätig, so Suhner. Die Firma hat den Anspruch, vor alllem Lösungen für erfolgskritische Metallkomponenten zu präsentieren. In jener Zeit entstanden etwa eine Roboter-Hand, die grosse Flächen schleifen kann, sowie spezielle 3D-Metall-Drucker.

Suhner habe Anteil, dass Autos sicher fahren, Flugzeugturbinen gut gewartet und Impfstoffe optimal aufbewahrt werden, bilanzierte der Referent. Als eines von sechs Schweizer Unternehmen erhielt die Suhner Group 2022 den Best Managed Company Award von Deloitte.