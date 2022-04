Brugg-Windisch Ab August erhält der Pastoralraum eine neue Leitung Priester Joël Eschmann und Seelsorger Carsten Mumbauer sind gewählt worden als Co-Leitung für den Pastoralraum Region Brugg-Windisch.

Das Bild zeigt die katholische Kirche St. Nikolaus in Brugg. mhu (5. April 2017)

Der Pastoralraum Region Brugg-Windisch erhält eine neue Leitung: Priester Joël Eschmann (geboren 1981 in Olten) wird als leitender Priester wirken. Aktuell ist er noch Vikar in Bern-West. Seelsorger Carsten Mumbauer (geboren 1988 in Karlsruhe) wird Gemeindeleiter der beiden Pfarreien Brugg und Windisch. Gleichzeitig übernimmt er gemeinsam mit Joël Eschmann die Pastoralraumleitung. Carsten Mumbauer ist verheiratet mit Aline, aktuell noch Pfarreiseelsorger in der Pfarrei Dreifaltigkeit in Bern.

Priester Joël Eschmann. zvg

Die neue Leitung für den Pastoralraum wird in guter Zusammenarbeit zwischen der Bistumsleitung und der Kirchenpflege ab August 2022 eingesetzt, heisst es im Pfarrblatt Horizonte. Die Wahlkommission – bestehend aus Mitgliedern der Kirchenpflege, der Pfarreiräte und des Pastoralteams – habe die neuen Leitungspersonen, die sich für eine Co-Leitung bewarben, mit Überzeugung gewählt.

«Beide bringen viel Fachwissen, Berufs- und Lebenserfahrung mit», führt die Kirchenpflege aus. «Sie haben promoviert und sind in ihrer Laufbahn im kirchlichen Leben beheimatet.» Der Arbeitsbeginn ist für den 15. August geplant. Die Wohn- und Arbeitsorte werden zusammen mit den beiden Leitungspersonen noch festgelegt.

Seelsorger Carsten Mumbauer. zvg

«Wir wissen alle, dass es in Anbetracht der Personalsituation im Bistum keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir zwei so qualifizierte Leitungspersonen erhalten», hält die Kirchenpflege fest. «Dafür sind wir sehr dankbar.»

Der leitende Priester Ambrose Olowo wird auf Ende Juli den Pastoralraum Region Brugg-Windisch verlassen und eine neue Herausforderung im Bistum Basel annehmen. Dorothee Fischer wird die Gemeindeleitung ad Interim ebenfalls per Ende Juli aufgeben und nach einer Zeit der Standortbestimmung einen neuen Wirkungsort suchen. Ihre Anstellung als Heimseelsorgerin im Pflegezentrum Süssbach wird sie beibehalten, ebenfalls ihren Wohnort in Lupfig.

Der Abschied der beiden Leitungspersonen Ambrose Olowo und Dorothee Fischer wird im Gottesdienst vom 25. Juni in Windisch gefeiert. (az)