Brugg-Windisch 2200. Mahnwache findet mit 80 Teilnehmenden statt: «Atomkraft verträgt den Krieg nicht» Die Bewegung «Mahnwache vor dem Ensi» hat einen Gedenktag in Brugg-Windisch zur Nuklearkatastrophe von Fukushima veranstaltet. Ein anderes Thema dominierte den Anlass.

Rund 80 Personen nahmen am Donnerstagabend an der 2200. Mahnwache vor dem Ensi teil. Maja Reznicek

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Menschen weltweit. Auch in Brugg-Windisch war das Thema am Donnerstag omnipräsent. Am Vorabend des elften Jahrestages der Nuklearkatastrophe von Fukushima hielten die Atomkraftgegner die 2200. Mahnwache vor dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) in grösserem Format ab.

Bernd «Blondie» Wallaschek (rote Jacke) rief zur internationalen Solidarität in der Energiefrage auf. Maja Reznicek

Rund 80 Personen waren der Einladung von Heini Glauser, Mitkoordinator der Mahnwachen, zum Gedenktag gefolgt und lauschten – zuerst vor dem Ensi und dann auf dem Campusplatz – den insgesamt fünf Referierenden. Einleitend warnte die regelmässig Mahnwachende Trude Bernoulli, dass sich durch den Konflikt in der Ukraine eine neue Nuklearkatastrophe anbahne:

«Atomkraft ist keine Energie, die Krieg verträgt – auch nicht die neusten Reaktoren.»

Im Anschluss rief Bernd «Blondie» Wallaschek von den Grünen Kreisverband Waldshut zur internationalen Solidarität in der Energiefrage auf. Deutschland etwa wähle den Atomausstieg nicht aus ideologischen, sondern aus wissenschaftlichen Gründen.

Solar- und Wasserenergie gehören zu den Friedensenergien

Einen erheblichen Teil der Veranstaltung bestritten Angehörige von Greenpeace Schweiz. Unter anderem gab Georg Klingler, Klima- und Energieexperte bei der Non-Profit-Organisation, kurz Einblick in das neue Greenpeace-Energie­szenario. Dieses zeige, wie die Schweiz aus der Atomenergie aussteigen und bis 2050 die Treibhausgasemissionen auf Netto-Null absenken könne.

Greenpeace Schweiz setzte mit den mit Regenschirmen ausgestatteten Mahnwachenden ein Zeichen. Bild: Ralf Steiger/Greenpeace

Zudem verwies Klingler auf die aktuelle Kampagne Solarsprint von Greenpeace, die vom Ständerat «mehr Tempo beim Solarausbau» fordert. Ergänzend erklärte der Klimaexperte, dass Solar- und Wasserenergie zu den Friedensenergien gehörten. Anders sei es bei etwa Öl oder Gas:

«Damit finanziert man den Kreml und so den Krieg.»

Den Abschluss der Kundgebung bestritten Informatik-Ingenieur Markus Kühni und die regelmässig Mahnwachende Isabelle Desch­ler. Kühni zeigte auf, dass Atomenergie viermal mehr koste als Wind- oder Solarenergie. Deschler schloss darauf den Kreis zum Gedenktag.

Musikalisch begleitet wurde der Anlass von Alphorn-Improvisationen von Priska Walss und Robert Morgenthaler.