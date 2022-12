Brugg-Windisch 20 Mal ökologischer: Mit dieser Idee will ein FHNW-Student den Pfannen-Markt revolutionieren Am Donnerstag haben Dominic Müller und sein Team das Crowdfunding für das Start-up RePan lanciert. Dieses soll ausgedienten Kochgeräten ein zweites Leben schenken.

Bereits 100 Pfannen konnten Dominic Müller und sein Team aufwerten. zvg/Yusef Evans

Die Idee kam Dominic Müller beim Röstibraten. Wieder einmal sei sein Lieblingsgericht «aghockt», erzählt der Energie- und Umwelttechnik-Student an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) Brugg-Windisch. Wo andere die altersschwache Pfanne einfach ausgetauscht hätten, sah er ein Potenzial.

Denn gemäss Müller landen in der Schweiz jährlich etwa eine Million Pfannen im Abfall. Das, obwohl fast neun von zehn der Kochgeräte – abgesehen von der Antihaftbeschichtung – noch komplett funktionstüchtig seien. Der 25-Jährige sagt am Telefon:

«Der Gedanke liess mich nicht mehr los, dass man ein intaktes Produkt wegen einer 20 Mikrometer dünnen Schicht wegwirft.»

Das war die Geburtsstunde von RePan. Der Verein kauft – aktuell in der Stadt Zürich und Schlieren – intakte und qualitativ hochwertige Pfannen in Recyclingstationen auf. Anschliessend werden diese bei Anbietern in der Schweiz und in Deutschland «restauriert» und mit einer frischen Grundierung, Mittelschicht und einer Antihaftbeschichtung aus PTFE (Teflon) versehen.

Bis jetzt ist der anschliessende Vertrieb der Pfannen im Onlineshop oder im ZeroWaste Ladencafé Zollfrei in Altstetten geplant. Längerfristig, so sagt Müller, sei das Ziel, «mit einem bestehenden Distributor die Neuproduktionen durch unsere Neubeschichteten zu ersetzen».

Zukünftig sollen auch Privatpersonen ihre Kochgeräte bei RePan einsenden können. Müller sagt zum Konzept: «Das Upcycling ist 5 bis 20 Mal ökologischer als ein Neukauf.» Ausserdem soll die RePan-Pfanne dank der speziell gehärteten Beschichtung länger halten als herkömmliche Modelle auf dem Markt.

60 bis 70 Stunden arbeitet der Start-up-Gründer pro Woche

Seit der Gründung vor eineinhalb Jahren konnten Dominic Müller und sein Team bereits mehrere Serien an Prototypen herstellen. Insgesamt habe man bisher 100 Pfannen nach dem beschriebenen Konzept aufgewertet, erklärt der Berner. Zudem sei man mit diversen möglichen Zulieferern von Pfannen – Recyclinghöfe in anderen Städten – im Gespräch.

Nun möchte der Verein den nächsten grossen Schritt wagen: Am Donnerstag startete RePan über die Plattform Crowdify ein Crowdfunding für die Unternehmensgründung. Momentan arbeitet das Team von RePan komplett unentgeltlich. Lager- und Büroräume seien spendiert oder zahlt Müller aus eigener Tasche. Unter den 16 Freiwilligen von RePan ist Müller der einzige Student. Er führt aus:

«Es ist toll, dass wir sehr durchmischt sind: vom pensionierten Militäringenieur bis zur Krankenpflegerin.»

Die meisten Beteiligten seien Freunde oder habe er über das Projekt kennen gelernt, führt er aus.

Das Team von RePan. zvg

Die Motivation, kostenlos zu arbeiten, rechnet Müller besonders einem Grund zu: «Es geht um ein aktuelles Thema und ist mit einem klaren Gesellschaftsnutzen verbunden. Wir arbeiten daran, weil wir an die Idee glauben und den ‹Impact› dahinter sehen.» Ohne Freiwilligeneinsatz ginge es aber auch nicht. Für sein «Baby» leistet Müller vollen Einsatz: Inklusive Bachelorarbeit und Nebenjob arbeitet der Student aktuell 60 bis 70 Stunden pro Woche. «Es ist gerade etwas viel, aber wir sind auch in der heissen Phase.»

Momentan wirbt RePan auf der Crowdfunding-Plattform mit Preisen von 39 bis 59 Franken für eine upcycelte, neubeschichtete Pfanne. Längerfristig rechnet Müller damit, dass diese Kosten sinken werden. «Es kommt auch sehr darauf an, wie gross die Nachfrage ist und ob die Idee bei den Konsumentinnen und Konsumenten ankommt.» Es sei übrigens gut möglich, seine Pfanne immer wieder einzuschicken und frisch beschichten zu lassen.

Ideen für nächste Innovationen hat der 25-Jährige bereits

Doch nicht jedes Küchengerät eignet sich für das Konzept von RePan. Müller erklärt:

«Bei einer Billigpfanne lohnt es nicht, weil die Substanz nicht gut ist.»

Diese Geräte seien nicht gemacht, «um zu halten», sondern um möglichst schnell wieder ersetzt werden zu müssen. Was genau passiert, wenn eine Privatperson eine solche Discounterpfanne einschickt, steht noch nicht fest. «Aktuell würde ich den Kunden anrufen oder direkt eine von unseren neu beschichteten Pfannen schicken», erklärt Müller.

Nach seinem Studienabschluss möchte sich Dominic Müller auf RePan fokussieren. Das zukünftige Unternehmen sei für ihn klar mehr als ein Hobby. Zuerst steht für ihn aber eine andere Herausforderung an – der Zivildienst: «Ich bin fünf Monate für die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) in Ghana. Auch hier geht es um das Schliessen von Kreisläufen.»

Ideen für nächste Innovationen hat der 25-Jährige gleich «einen Haufen». «Die Pfanne ist erst der Anfang, das Konzept kann man weit treiben – etwa bei Autos oder jeglichen Bauteilen für Häuser.» Für ihn stelle sich dabei viel weniger die Frage «Was?», sondern «Warum?»