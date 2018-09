«Wer den Begriff Palliative Care hört, denkt meistens, dass es ums Lebensende geht. Doch dem ist überhaupt nicht immer so», sagte Hospiz-Geschäftsführer Dieter Hermann am ersten Netzwerkanlass am Donnerstagabend im grossen Süssbachsaal in Brugg. «Denn Palliative Care ist schon dann ein Thema, wenn eine Krankheit diagnostiziert wird, an der man vermutlich sterben wird. Wir sprechen hier von Demenz oder Krebs», fuhr Hermann fort. Für die Betroffenen und Angehörigen sei dann zentral, dass sie sich – möglichst früh und unkompliziert – die nötige Hilfe holen können und auch psychosoziale Unterstützung erhalten, um eine hohe Lebensqualität zu erhalten.

Im überarbeiteten Altersleitbild der Stadt Brugg ist deshalb als eine der zu treffenden Massnahmen vorgesehen, im Rahmen der Nachbarschaftshilfe und dem Selbsthilfeprinzip folgend, ein koordiniertes, engmaschiges Netzwerk für eine gute Palliativversorgung aufzubauen. Profitieren soll die ganze Bevölkerung.