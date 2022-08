Brugg Wie während der Corona-Pandemie: Das «Commercio» will seine Gartenwirtschaft permanent erweitern In der Altstadt sollen rund um den Erdbeeribunnen Tische und Stühle aufgestellt werden. Ein entsprechendes Baugesuch liegt noch bis am 26. September bei der Abteilung Planung und Bau in Brugg auf.

Um den Erdbeeribrunnen herum sollen Gäste künftig essen dürfen. Claudia Meier

Als in Brugg die strengen Schutzmassnahmen nach dem Corona-Lockdown schrittweise aufgehoben wurden, waren viele Gäste froh, dass man sich wieder im Restaurant verwöhnen lassen durfte. Gebührenfrei und unbürokratisch stellte die Stadt den Gastronomen damals – sofern sicherheitstechnisch möglich – auch mehr Platz für die Aussenbestuhlung zur Verfügung.

Da störte es niemanden, dass beispielsweise in der Brugger Altstadt ­– so wie jeweils am Zapfenstreich und Rutenzug ­– um den historischen Erdbeeribrunnen herum weitere Tische und Stühle aufgestellt werden.

Am diesjährigen Zapfenstreich hat das Restaurant Commercio seine Gartenwirtschaft wieder aufgestockt. Maja Reznicek

So wie während der Pandemie möchte das Restaurant Commercio seine Gästeschar auch künftig bedienen. Für die Erweiterung der Gartenwirtschaft an der Hauptstrasse 58 liegt noch bis am 26. September ein (Bau-)Gesuch bei der städtischen Abteilung Planung und Bau zur Einsichtnahme öffentlich auf.

Existenzielle Probleme könnten gemildert werden

In den Unterlagen schreibt der Eigentümer der Liegenschaft «Römerturm» in Vertretung der Wirtefamilie zum Umfang der Erweiterung, dass es um 36 Sitzplätze mit Tischen gehe. Diese würde zur Attraktivitätssteigerung in der unteren Altstadt beitragen.

Aufgrund fehlender Passanten in der Brugger Altstadt hätten sich die existenziellen Probleme seit der Coronakrise bis heute nur wenig verbessert. Und da die Commercio-Gartenwirtschaft sehr beliebt sei, könnte die Wirtefamilie mit der geplanten Erweiterung einen Teil der Umsatzeinbusse kompensieren. Mit dem italienischen Esslokal werde eine ruhige und seriöse Kundschaft angesprochen, Nachtlärm sei nicht zu erwarten