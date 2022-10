Brugg Wenn sämtliche Sirenen- und Informationssysteme in der Schweiz ausfallen: Was Notfalltreffpunkte bringen Aargau und Solothurn sind die ersten Kantone mit grossflächigen Ausstattungen von Notfalltreffpunkten. Marcel Biland, Chef des Regionalen Führungsorgans Brugg Region, wirkte bei deren Entwicklung mit. Er erzählt seine Überlegungen und Vorgänge im Krisenfall.

Marcel Biland war im Projektteam für die Notfalltreffpunkte. Noah Merz

Ein plötzliches Erdbeben, eine zusammengebrochene Stromversorgung oder ein schwerer Unfall in einem Atomkraftwerk, dabei sind Informationen und schnelle Hilfe gefragt. In der Schweiz wird die Bevölkerung auf verschiedenen Wegen alarmiert und informiert. Hierbei kommt die Sirenenanlage, die nationale App Alertswiss oder das Radio zum Einsatz.

Um die Sicherheit der Bevölkerung zu verstärken, wurden mittlerweile in neun Kantonen Notfalltreffpunkte eingerichtet. Diese werden genutzt, falls die anderen Hilfsmitteln ausfallen, sodass die nach Hilfe suchende Bevölkerung sich an einem Ort treffen kann, um informiert, versorgt und gepflegt zu werden.

Kanton Aargau und Kanton Solothurn sind Vorreiter

Die Hinweisschilder zu den Notfalltreffpunkten. zvg

Die Notfalltreffpunkte sind in jeder Gemeinde im Kanton Aargau mindestens einmal vertreten. Zu welchem Zeitpunkt die Notfalltreffpunkte in Betrieb sind, hängt von der lokalen Gefährdung ab und kann regional unterschiedlich sein, schreibt die Kantonale Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz in der Sektion Katastrophenvorsorge auf ihrer Notfalltreffpunkt-Website.

Der Kanton Aargau und Kanton Solothurn waren die Ersten mit der Einrichtung eines Notfalltreffpunkts. Die Kantone Bern, Luzern, Nidwalden, St.Gallen, Schaffhausen, Zug und Zürich machten es ihnen gleich.

Die vom Bund lancierte Sicherheitsverbundsübung 2014 kam zum Entschluss, dass Bund, Kantone und Gemeinden zur Bewältigung in Pandemien und Strommangellagen zusätzliche notwendige Mittel einsetzten müssten, um die Bevölkerung zu informieren, schreibt die Regierung in ihrer Mitteilung von 2015.

Marcel Biland, Chef des Regionalen Führungsorgans (RFO) Brugg Region, verrät:

«Der Bevölkerungsschutz Aargau und Solothurn führte im selben Jahr Arbeitsgruppen ein. Somit wurden Konzepte erstellt, damit bei Gefährdungen für die Bevölkerung rapide strukturierte Abläufe die Lage unter Kontrolle bringen.»

Der Vorgang bei Krisenfällen wird seit dem Bestehen der Notfalltreffpunkte 2019 vom kantonalen Führungsstab kommuniziert. Diese informieren das RFO durch ein Polycom-Funknetz. Gleichzeitig wird die zuständige Feuerwehr für die betroffene Gemeinde mobilisiert. Sie sind schliesslich die Ersten, welche die Notfalltreffpunkte betreiben. Der Zivilschutzdienst kommt innerhalb von zwei Stunden zum Einsatz.

Erste Einsätze waren erfolgreich

Die Festlegung des Standorts eines Treffpunkts stützt darauf, dass in besiedelten Gebieten ein Fussweg von maximal zehn Minuten zurückgelegt werden muss. «Beeinträchtigte Personen ohne Pflegehilfe oder familiäre Unterstützung sollten sich auf eine Nachbarschaftshilfe berufen», so Biland.

Feuerwehrübung im Jahr 2020 zu den Notfalltreffpunkten in der Stadt Zug. Matthias Jurt

Der Chef des Regionalen Führungsorgans Brugg Region fügt an: «Beim Notfalltreffpunkt angekommen, können Notrufe abgesetzt werden. Ebenso findet für die Bevölkerung eine kurze Orientierung und Information über die Lage statt. Um die Notfalltreffpunkte in Betrieb zu nehmen, sind für die Feuerwehr und den Zivilschutzdienst Kisten vor Ort bereitgestellt.»

Die Kisten beinhalten Schreibmaterial, eine Erste-Hilfe-Box, Taschenlampen und Notstromversorgung sowie weitere spezifische Ausrüstungen. Biland erzählt:

«Der Treffpunkt gilt nicht als anhaltender Aufenthaltsort, sondern ist eine kurzfristige Informationsquelle.»

Einen ersten Einsatz hatte die neue Einrichtung im Kanton Aargau schon. Am 8. Juli 2021 meldete die Swisscom im Netz grossflächige Störungen. Alle Notfallnummern waren nicht mehr erreichbar. Der kantonale Führungsstab aktivierte darauf alle 299 Notfalltreffpunkte. Rund 2000 Feuerwehrleute und Zivilschützende kamen zum Einsatz. Wie der Kanton später schrieb, verlief der Praxistest erfolgreich ab. Die Lage an den Notfalltreffpunkten ging ruhig vonstatten. In dieser Nacht nutzte lediglich eine Person die Anlaufstelle.

Anfangs teilte man Flyer aus und machte eine Medienkampagne. André Vossebein, Leiter Sektion Katastrophenvorsorge, sagte: «Es ist noch nicht genug in den Köpfen der Aargauerinnen und Aargauer verankert, wir müssen dranbleiben.»