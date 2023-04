Brugg Weil Repressionen am Bahnhof kaum Wirkung zeigen, soll eine Sozialraumanalyse durchgeführt werden Das Bänkli auf der Windischer Seite des Brugger Bahnhofs wurde demontiert, die Präsenz der Regionalpolizei erhöht und 2020 eine City-Patrouille eingesetzt: Jetzt regt der SP-Einwohnerrat Pascal Ammann an, eine Grundlage für weitere Interventionen am Bahnhof zu schaffen.

Die Polizei kümmert sich am Bahnhof Brugg um Betrunkene. Bild: Michael Hunziker

Rund um den Brugger Bahnhof tummeln sich täglich viele Frauen und Männer. Längst nicht alle sind hier, um den öffentlichen Verkehr oder eine kurze Verbindung zwischen Brugg und Windisch zu nutzen. Der öffentliche Raum in diesem Grenzgebiet beschäftigt die Bevölkerung seit Jahren. «Es ist ein Raum, welcher von vielen verschiedenen Akteurinnen und Akteuren mit unterschiedlichen Bedürfnissen genutzt wird und es kommt immer wieder zu Spannungen in diesem Gebiet», schreibt SP-Einwohnerrat Pascal Ammann in einem Postulat.

Pascal Ammann sitzt für die SP im Einwohnerrat Brugg. Bild: zvg

Mit seinem Vorstoss lädt der 31-jährige Brugger den Stadtrat ein, dem Einwohnerrat einen Bericht und gegebenenfalls Antrag vorzulegen zur Erstellung einer Sozialraumanalyse zum Gebiet Bahnhof Brugg/Windisch und Neumarkt. Die Resultate sollten die Grundlage für weitere Interventionen in diesem öffentlichen Raum bilden.

Drogenszene beeinflusst Sicherheitsgefühl

Um den Bahnhof und Neumarktplatz halten sich laut Ammann einerseits heterogene Gruppen von Menschen in prekären Lebenssituationen auf, deren gesellschaftliches Leben in diesem Gebiet stattfindet. Andererseits habe die Partizipation zur Gebietsentwicklung «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» gezeigt, dass eine Auseinandersetzung mit der Drogenszene rund um den Bahnhof für die Bevölkerung ein wichtiges Anliegen sei.

Das Bänkli unter dem Vordach auf der Windischer Seite des Brugger Bahnhofs wurde demontiert. Bild: Robin Bäni

Das Sicherheitsgefühl von Passantinnen und Passanten sowie Nutzenden des öffentlichen Verkehrs werde offensichtlich beeinträchtig, so Ammann. Er ergänzt: «Bisherige Interventionen in diesem Gebiet waren ausschliesslich repressiver Natur.»

Der SP-Einwohnerrat erinnert daran, dass die Sitzbank auf der Windischer Seite des Bahnhofs demontiert, die Präsenz der Regionalpolizei Brugg erhöht und im Jahr 2020 die City-Patrouille eingesetzt wurden. Doch offensichtlich habe sich die Problematik durch diese Einsätze nicht aufgelöst.

Bedürfnisse würden gesammelt und analysiert

Deshalb setzt Pascal Ammann auf eine Sozialraumanalyse. Das sei eine wissenschaftliche Methode zur ganzheitlichen Bedürfnisermittlung, Bestandserhebung und zur Bedarfsfeststellung. Der SPler erklärt: «Durch das Sammeln und die Analyse verschiedener Bedürfnisse der Nutzendenden eines Sozialraums wird die Grundlage für eine nachhaltige Lösungsfindung statt einseitige Problemdefinition geschaffen.»

Polizei und Ambulanz stehen regelmässig am Bahnhof Brugg im Einsatz. Bild: Claudia Meier

Zudem ermögliche eine exakte Analyse des öffentlichen Raums das Erkennen von kreativen Lösungen, welche nicht direkt auf der Hand lägen. Für die Finanzierung der City-Patrouille, an der sich die Stadt Brugg und die Gemeinde Windisch beteiligen, wurde mit acht Partnerinnen und Partnern eine Lösung gefunden. «Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung mit zielführenden Lösungen sollte dies auch für eine Sozialraumanalyse dieses Gebiets möglich sein», hält Postulant Ammann weiter fest.

Beim Jahresrückblick der Regionalpolizei Brugg Anfang März sagte deren Chef Andreas Lüscher zur Situation am Bahnhof: «Wir sind dran.» Man sei mit Partnern auf verschiedenen Ebenen im Austausch. Punktuell gebe es bereits Überwachungskameras. Die eine oder andere werde vielleicht noch hinzukommen.