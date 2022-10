Brugg Wegen Verzögerungen beim Umbau wechselt das Café Philo diese Saison ins Kulturhaus Odeon In diesem Winterhalbjahr behandelt die Veranstaltungsreihe die Frage «Was dürfen wir hoffen?». Von Oktober bis März moderieren einmal monatlich abwechselnd die Philosophen Malu Strauss und Christian Graf die öffentlich zugänglichen Diskussionsrunden.

Die sechs Veranstaltungen des Vereins Café Philo Brugg finden diese Saison im Forum des Kulturhauses Odeon in Brugg statt. Michael Hunziker

Am Sonntag, 16. Oktober, ist es wieder so weit. Der Verein «Café Philo Brugg» wurde im August 2021 gegründet. Aufgrund von Verzögerungen beim Umbau der neuen Stadtbibliothek führt der Verein alle Veranstaltungen in der kommenden Saison im Forum des Kulturhauses Odeon in Brugg durch. Als Moderatoren konnten zum zweiten Mal nach 2021/22 Philosophin Malu Strauss aus Riniken und der Philosoph Christian Graf aus Basel gewonnen werden, schreibt der Verein auf seiner Website.

Sie beide würden abwechslungsweise die sechs Cafés Philo begleiten, die von Oktober 2022 bis März 2023 jeden dritten Sonntag im Monat stattfinden. Das Programm dauert von 10 bis 13.30 Uhr. Das Hauptthema behandelt die Frage «Was dürfen wir hoffen?» Malu Strauss und Christian Graf begehen den ersten Anlass zusammen mit der Frage «Worauf hoffst du?» Ferner philosophieren Strauss und Graf über Hoffnung und welche Rolle sie im Leben für jeden Einzelnen spielt. Zum Abschluss wird Hoffnung in philosophischer Form zusammengefasst.

Philosophin Malu Strauss moderiert die Veranstaltungsreihen. zvg

Das letzte Thema des Programms am 19. März beschäftigt sich mit der Frage «Ist Demokratie ein Auslaufmodell?» Malu Strauss moderiert die Veranstaltung. Sie greift das Verhalten der Gesellschaft auf und welche Weltverändernden Massnahmen passieren müssten, um in eine hoffnungsvolle Zukunft zu blicken.

Wie früher schon werde das Café-Philo-Team Kaffee und Gipfeli zum Einstieg und eine feine Suppe zum Abschluss im Angebot haben, heisst es auf der Website. Die Diskussionsrunden sind für alle offen. Philosophische Vorkenntnisse braucht es keine. Die Organisierenden hoffen auf rege Teilnahme. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.