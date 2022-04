Brugg Wechsel in der Leitung des Baubewilligungswesens – das Team verabschiedet sich von Elsbeth Hofmänner Nach monatelanger Personalsuche ist Elsbeth Hofmänner von der Abteilung Planung und Bau in die Pensionierung verabschiedet worden. Wer sich künftig um die Baugesuche kümmern wird.

Die gesamte Abteilung Planung und Bau mit Leiter Stefan Hein (rechts) verabschiedet sich von Elsbeth Hofmänner (weisse Hose). Claudia Meier

Auf diesen Moment hat Elsbeth Hofmänner lange gewartet: Ihr Pult im Einzelbüro der Abteilung Planung und Bau der Stadt Brugg ist geräumt. Das Team verabschiedete die Leiterin Fachbereich Baubewilligungswesen am Freitagabend mit einem Parcours und einem Apéro in die Pensionierung.

Abteilungsleiter Stefan Hein bezeichnete die Ostschweizerin als verlässliche Ansprechpartnerin und dankte auch deren Ehemann Toni Mosimann, dass er Hofmänner vor elf Jahren auf das Stelleninserat der Stadt aufmerksam machte. Wehmütig blickte die Frischpensionierte und Windischer Mitte-Einwohnerrätin auf ihr Berufsleben zurück, das vor genau 49 Jahren mit einer Lehre begann. «Das Städtli ist mir ans Herz gewachsen», betonte Hofmänner, die sich auf mehr Zeit zum Joggen, Velofahren und Lesen freut.

Stadtammann Barbara Horlacher würdigte im Namen der Politik die stets konstruktive Art von Elsbeth Hofmänner, auch wenn der Job ab und zu kein einfacher gewesen sei.

Stadtplanerin Bigna Lüthy (links) hat für Elsbeth Hofmänner (rechts) einen Parcours organisiert. Claudia Meier

Von der Bauverwaltung in Wettingen nach Brugg

Nachfolgerin von Elsbeth Hofmänner als Leiterin des Bereichs Baubewilligungen wird Josefine Spangenberg, wie Stefan Hein auf Nachfrage mitteilt. Sie ist Diplom-Ingenieur Architektin FH und hat einige Jahre in der Architektur- sowie der Immobilienbranche gearbeitet. Während etwa acht Jahren arbeitete Spangenberg in der Bauverwaltung der Gemeinde Wettingen als Fachspezialistin im Bereich Hochbau und Baubewilligungen. Sie wird ihre neue Stelle bei der Stadt Brugg, Abteilung Planung und Bau, am 1. Juli in einem 100%-Pensum antreten.

«Während der Übergangszeit bis zum Antritt der neuen Bereichsleiterin sind die Bearbeitung der Baugesuche und die persönliche Beratung von Gesuchstellenden sichergestellt», fügt Stefan Hein an. Das Team Baubewilligungen werde hierbei auch temporär von der Firma Steinmann Ingenieure AG unterstützt. Zudem werde Hofmänner bei Rückfragen zur Verfügung stehen. Aufgrund reduzierter Ressourcen könnten jedoch vereinzelt geringe Verzögerungen nicht ganz ausgeschlossen werden.

Elsbeth Hofmänner (weisse Hose) mit ihrem Mann Toni Mosimann (links von ihr) stösst mit der Abteilung Planung und Bau der Stadt Brugg und weiteren Gästen hinter dem Stadthaus auf ihre Pensionierung an. Claudia Meier

Stadt hat 80 aktuelle Baugesuche in Bearbeitung

Bei der Stadt Brugg befinden sich laut Abteilungsleiter Hein derzeit rund 80 Baugesuchsverfahren in Bearbeitung. Hinzu kommen (nach der Baubewilligung) viele Fälle der baupolizeilichen Betreuung und Beaufsichtigung während der Umsetzung der Baumassnahmen inklusive Schlusskontrollen.

Im Zusammenhang mit baurechtlichen Themen bestehen zudem weitere rund 50 Vorgänge, die derzeit vom Team Baubewilligungen bearbeitet werden.