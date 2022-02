Brugg Was mit dem ehemaligen Restaurant Löwen in Umiken geplant ist Die markante Liegenschaft an der Baslerstrasse steht seit einigen Monaten zum Verkauf. Dennoch soll demnächst ein Baugesuch für acht Wohnungen aufgelegt werden. Warum das so ist und warum das Haus eher nicht durch einen Neubau ersetzt werden dürfte.

Ein Bauvorhaben sieht acht Wohnungen im ehemaligen Gasthaus Löwen vor. Claudia Meier (8. Februar 2022)

Während der Coronapandemie ist viel Leben eingekehrt auf den lange Zeit verwaisten Grundstücken zwischen Baslerstrasse und Bahndamm in Umiken. So wurde hinter dem «Löwen» nicht nur ein Mehrfamilienhaus mit 14 Wohnungen gebaut und bezogen, sondern auch ein neues Projekt für das ehemalige Restaurant vorangetrieben.

Im ersten Lockdown diente das leer stehende Gasthaus an der Kantonsstrasse den Projektbeteiligten noch als Sitzungsraum. Der Polier konnte mit der Bauleitung zudem vereinbaren, dass die Arbeiter die Toiletten im «Löwen» benützen dürfen.

Der Verkaufspreis beträgt 1,5 Millionen Franken

Ob die grosse Liegenschaft erhalten oder abgerissen wird, war damals noch unklar. Nach dem Verkauf der Parzelle mit dem neuen Mehrfamilienhaus, will sich die Tinoph AG aus Dättwil auch vom «Löwen» trennen. Als «Liegenschaft mit grossem Entwicklungspotenzial» ist das ehemalige Gasthaus auf einem Grundstück mit 1607 Quadratmetern Fläche für 1,5 Millionen Franken auf der Immobilienplattform Homegate zum Verkauf ausgeschrieben. Für die Parzelle 5226 an der Baslerstrasse 122 bestehe die Möglichkeit der Übernahme ihres Richtprojekts für die Sanierung der Liegenschaft, so die Anbieterin.

Ein Neubau dürfte nicht so nahe an der Kantonsstrasse erstellt werden. Claudia Meier

Die Pläne der Andreas Zehnder Architekten SIA AG aus Dättwil sehen den Erhalt des «Löwen» und den Einbau von insgesamt acht Wohnungen vor. Wie an den aufgestellten Bauprofilen bereits zu erkennen ist, soll der östliche Anbau zurückgebaut und das Satteldach entsprechend verlängert werden.

Dass das angekündigte Baugesuch noch nicht öffentlich aufliegt, hat laut Kevin Spuler vom erwähnten Architekturbüro mit fehlenden Dokumentationen zu tun. Ausstehend sind derzeit die Berechnungen zur Grünflächen- und Ausnützungsziffer. Von einem kompletten Abriss des «Löwen» sehe man ab, weil bei einem Neubau der Abstand zur Kantonsstrasse auf sechs Meter vergrössert werden müsste.

Über zehn oberirdische Parkplätze sind angedacht

Das Bauvorhaben sieht im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss je eine 3,5- sowie zwei 2,5-Zimmer-Wohnungen vor. Im Dachgeschoss könnten laut Spuler zusätzlich zwei 3,5-Zimmer-Wohnungen realisiert werden. Für das Abstellen der Autos sind oberirdisch vier gedeckte und sieben offene Parkplätze angedacht. Je nach Bedarf könnten vermutlich in der benachbarten neuen Tiefgarage weitere Parkplätze genutzt werden.

Hinter dem früheren Gasthaus Löwen wurde während der Coronapandemie ein neues Mehrfamilienhaus gebaut und bezogen. Claudia Meier

Doch warum reichen die derzeitigen Eigentümerinnen Pestolafa Immobilien AG und Tinoph AG bei der Stadt Brugg ein Baugesuch ein, wenn die Liegenschaft zum Verkauf steht und nicht klar ist, wem die Parzelle künftig gehört? Das hat laut der Tinoph AG mit dem Fall zu tun, dass wenn sich noch keine Käuferschaft finden liesse, man das Wohnungsprojekt auch selber realisieren und den «Löwen» danach verkaufen würde.

In der Vergangenheit wurden diverse Gespräche mit möglichen Investoren geführt. Doch zu einem Vertragsabschluss ist es bisher nicht gekommen. Mit anderen Worten: Mit der Bauauflage soll nicht noch mehr Zeit verloren gehen, um bald weiteren Wohnraum zu realisieren.