Brugg Warum existiert das Angebot einer Wahlhilfe wie Smartvote nicht in der Stadt? Die Brugger Einwohnerrätin Barbara Geissmann (Die Mitte) erkundigt sich beim Stadtrat nach den Gründen für die Ablehnung einer Offerte von Smartvote.

Welcher Kandidat hat welche Position? In einigen Städten wird eine Wahlbegleitung durchgeführt (Symbolbild). Roger Grütter

Sich einfach und schnell online einen Überblick verschaffen über die politischen Positionen der Kandidierenden, um einen Vergleich zu haben und dann den – richtigen – Entscheid treffen zu können: Wahlhilfen wie Smartvote sind praktisch.

Die Brugger Einwohnerrätin Barbara Geissmann (Die Mitte) erkundigt sich beim Stadtrat nach der grundsätzlichen Haltung zu einem solchen Angebot und fragt, weshalb eine Offerte im Februar 2020 nicht angenommen wurde.

Oft ist die Finanzierung ein Knackpunkt

Denn im Zusammenhang mit den Einwohnerratswahlen 2021 sei sie vermehrt von der Bevölkerung darauf angesprochen worden, warum es keine Wahlhilfe gebe, hält Barbara Geissmann in ihrer Kleinen Anfrage fest. Daraufhin sei sie direkt auf die Verantwortlichen von Smartvote zugegangen mit der Frage, warum das Angebot für ein paar vergleichbare Städte existiere, nicht aber für Brugg.

Barbara Geissmann ist Einwohnerrätin (Die Mitte). zvg

Die Einwohnerrätin erfuhr, dass Smartvote die Stadt im 2020 kontaktierte, die Offerte aber abgelehnt wurde. Weiter brachte Barbara Geissmann in Erfahrung, dass eine Wahlbegleitung sehr im Interesse von Smartvote wäre. Allerdings koste eine solche bei einer kommunalen Wahl – dies sei oft der Knackpunkt – zwischen 7000 und 9000 Franken.

Federführung lag jeweils bei der Gemeinde

Bei kleineren und mittelgrossen Gemeinden, führten die Verantwortlichen von Smartvote aus, sei die Begleitung bislang nur dank dem finanziellen Engagement der Gemeinden selbst möglich gewesen. In einigen Gemeinden seien die Kosten zwischen den Parteien und der Gemeinde geteilt worden. Die Federführung habe aber jeweils bei der Gemeinde gelegen.

Einwohnerrätin Barbara Geissmann will nun vom Stadtrat wissen, was nötig wäre, damit Brugg eine entsprechende Offerte für die nächsten Einwohnerratswahlen annimmt oder sogar proaktiv auf die Verantwortlichen von Wahlhilfen zugeht und Smartvote oder ein vergleichbares Angebot der Bevölkerung in Zukunft zur Verfügung stellt.