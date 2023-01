Brugg Vor Einwohnerratssitzung: Die Fraktionen sind uneinig, ob es beim Schöneggpark ein Verkehrskonzept braucht Zwar ist die Traktandenliste für die erste Sitzung des Brugger Stadtparlaments im neuen Jahr nicht sehr lang, aber an Diskussionsstoff dürfte es nicht fehlen. Die Parteien haben ihre Zusagen und Vorbehalte in den Berichten schon mal festgehalten.

Die Verkehrssituation an der Schöneggkreuzung ist oft unübersichtlich. Bild: Claudia Meier

Im vergangenen Sommer hat der Brugger Einwohnerrat grünes Licht gegeben für die Umgestaltung des Schöneggparks. In diesem Zusammenhang hat Angelika Curti (Die Mitte) zusammen mit 20 Mitunterzeichnenden eine Motion eingereicht, in der sie den Stadtrat beauftragen will, ein Verkehrsberuhigungs- und -sicherheitskonzept für die dort gelegene, unübersichtliche Kreuzung zu erstellen. Die Mitte-Fraktion bedauert, dass die Exekutive den Vorstoss nicht entgegennehmen will.

Leider sei die Verkehrssituation im letzten Juni nicht Teil der Vorlage gewesen, schreibt die Mitte-Fraktion in ihrem Bericht vor der Einwohnerratssitzung vom 20. Januar. Sie werde eine Diskussion und eine Abstimmung verlangen. Und:

«Die Verkehrssituation an der Schöneggkreuzung wird von allen Verkehrsteilnehmern, Fussgängern, Zweiradfahrern und Autofahrern als unübersichtlich und gefährlich erlebt.»

Das Wohl der Kinder, Familien und Senioren, die den Schöneggpark nutzen, müsse auf jeden Fall gewährleistet sein, so die SP.

Der Kreuzungsbereich zwischen Schöneggpark (rechts) und Wohnquartier. Bild: Claudia Meier

Die GLP hat die Motion mitunterzeichnet. Sie teilt mit: «Wir sind der Meinung, dass es für die Schulwegsicherheit der Brugger Kinder weitere Massnahmen in diesem Gebiet braucht.» Handlungsbedarf sieht auch die EVP, die von der Absicht des Stadtrats nicht überzeugt ist.

Angelika Curti ist Fachärztin für Psychiatrie und sitzt seit 2006 für Die Mitte im Einwohnerrat Brugg. Bild: zvg

Noch einen Schritt weiter gehen die Grünen: Sie wollen neben einer «kleinen Anfrage zum Umgang des Stadtrats mit dem Tempo 30» auch auf die Dringlichkeit von Tempo 30 in dieser Zone hinweisen, «um mehr Sicherheit der Schulkinder gewährleisten zu können».

Falls über die Motion von Angelika Curti abgestimmt wird, wird sich die SVP dagegen aussprechen. Denn: «Die zusätzliche Behinderung des motorisierten Individualverkehrs ist nicht tragbar und widerspricht der Nachfrage durch unsere Bürger.»

Auch die FDP ist dagegen, weil der Vorstoss von Krenn/Läderach aus der eigenen Partei, der ein Gesamtkonzept Westquartier/Altenburg/Zubringer Unteres Aaretal vorsieht, immer noch hängig ist, und die FDP eine Gesamtlösung vielen Einzellösungen vorzieht.

FDP hinterfragt neue Dokumentvorlage

Ein wichtiges Traktandum an der Einwohnerratssitzung wird die Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung (Gever) sein. Dafür ist ein Kredit von 135'000 Franken beantragt. Bei einem Ja fallen ab 2024 jährlich wiederkehrende Kosten in der Höhe von gut 65'000 Franken an.

Die damit verbundene Effizienzsteigerung auf der Stadtverwaltung wird von allen Brugger Parteien begrüsst. Von der Mitte-Fraktion wurde dieses Geschäft dringend erwartet. Die SP hofft, dass auch der Zugang zu den Informationen für die Bürgerinnen und Bürger erleichtert wird. Gever ist für die Grünen «absolut zeitgemäss und kann weiteren Aufstockungen von Stellenprozenten in der Verwaltung vorbeugen».

Das beleuchtete Stadthaus in Brugg, wo die Stadtkanzlei untergebracht ist. Bild: zvg/René Schneider

Die EVP erwartet, dass durch Gever ein Grossteil der Papierberge verschwinden wird. Aus Sicht der SVP muss jedoch bei so hohen Kosten, «wie in der Wirtschaft üblich, ein erhebliches Einsparungspotenzial bestehen, andernfalls muss man diese Investition gar nicht vornehmen». Weitere Informationen zu Archiven, Schutz von Personendaten und zur Absicherung gegen Cyberangriffe wünscht sich die GLP.

Die FDP macht ihre Zustimmung von der Beantwortung einer Reihe von Fragen abhängig: Welche Abteilungen sind einbezogen? Gibt es eine konkrete Kosten-Nutzen-Analyse und ausformulierte Ziele? Ist der Know-how-Transfer im Falle eines Personalwechsels gesichert? Sind die abzubildenden Prozesse bekannt und dokumentiert? Braucht es tatsächlich eine Neugestaltung der städtischen Dokumentvorlagen?

Der Einwohnerrat will nicht mehr einbürgern

Unbestritten scheint bei den Fraktionen die Ersatzwahl für ein Mitglied der Finanzkommission zu sein: Auf Willi Wengi (FDP), der Ende 2022 zurücktrat, soll Parteikollegin Yvonne Buchwalder-Keller folgen. Auch bei den zwölf Einbürgerungsgesuchen zeichnet sich keine Opposition ab.

Yvonne Buchwalder-Keller (FDP) ist seit dem 1. Januar 2022 Einwohnerrätin in Brugg. Bild: zvg

Apropos Einbürgerungen: Die Motion von Barbara Geissmann (Die Mitte) betreffend Änderung der Gemeindeordnung, wonach neu der Stadtrat einbürgern soll, wird von der Exekutive entgegengenommen. Grüne und GLP unterstützen das.

Doch am Vieraugenprinzip will die SP festhalten und schlägt vor, dass der Stadtrat zusammen mit der Finanzkommission oder einer anderen Kommission die Kompetenz erhalten soll, die Gesuche gutzuheissen. Das sieht die FDP ähnlich.

Übersichtsplan aus der Botschaft des Stadtrats Brugg an den Einwohnerrat: Perimeter Aare Nord und Aufeld-Aegerten. Screenshot: Stadt Brugg

Das Postulat von Martin Brügger (SP) zur ergebnisoffenen Planung bei der Gebietsentwicklung Aufeld-Aegerten wird vom Stadtrat Brugg ebenfalls entgegengenommen. Aus Sicht der EVP und der GLP birgt dieses Gebiet grosses Potenzial. Die FDP lehnt dieses Postulat ab.