Brugg Von Selbstreflexion bis Blockchain: Das Kursprogramm der Volkshochschule Region Brugg hat es in sich Ab dem 5. September starten 36 Kurse. Sei es sich Fähigkeiten bei der Reparatur ihm Umgang mit dem eigenen Bike anzueignen oder ein Wurst-Seminar zu besuchen, das Angebot ist riesig.

Die VHS bietet Kurse für Erwachsenenbildung an . Symbolbild: KEYSTONE

Die Volkshochschule Region Brugg (VHS) ist seit ihrem Bestehen 1979 Teil der elf Volkshochschulen im Kanton Aargau. Seit vielen Jahren werden erfolgreich Kurse und Vorträge durchgeführt. Die Kursleiterinnen und Kursleiter sowie ein ehrenamtlich tätiger Vorstand bieten den Teilnehmenden ein Angebot zur Persönlichkeitsentwicklung und Wissenserweiterung. Soziale und kommunikative Kompetenzen sollen gefördert werden.

Hans Hauenstein ist Präsident der Volkshochschule Region Brugg. zvg

Ziel des Vorstands ist die Erwachsenenbildung. Die meisten Kursteilnehmenden erhoffen sich dadurch eine Horizonterweiterung ihres Denkens im Umgang mit dem Leben, aber auch geschichtliche Anekdoten früherer Jahre stossen auf viel Gehör.

Ebenso in diesem Jahr stellt das Kursprogramm 2022/23 ein vielfältiges und breitgefächertes Angebot zu Verfügung. 36 Kurse werden vom September bis Mai angeboten. Die Themen der jeweiligen Vorträge beschäftigen sich mit philosophischen Fragen über Selbstreflexion und reichen bis zur Blockchain Technologie bei Kryptowährungen. Lokale und überregionale Referentinnen und Referenten informieren die Teilnehmenden in ihren Präsentationen oder leiten sie in Workshops an.

Erziehungstipps, Selbstreflexion oder geschichtliche Anekdoten

Der Beginn der neuen Kurssaison startet mit dem Thema «Werkzeugkiste» für Eltern 1: Kleinkinder, am 5. September von 19 bis 21 Uhr im Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Brugg. Im Zentrum des Referats von Iris Selby stehen folgende Fragen über den Umgang und Erziehung eines Kleinkinds. Wie sollen Eltern mit den Gefühlen von Angst und Wut des Kinds umgehen? Was machen bei Streit? Es sind Fragen, die im familiären Umfeld viel diskutiert werden und mancherorts bei Eltern für grosses Kopfzerbrechen sorgen können.

Auch mechanische Fertigkeiten sind in den Kursen gefragt. Symbolbild:Stefan Kaiser

Um sein handwerkliches Geschick aufzubessern, bietet der Bikekurs über Pflege und Reparatur am 20. Oktober einen zweitägigen Lehrgang im Brugger Veloshop No Limit Ltd, geführt von Alvin de Groot. Am ersten Tag wird der Fokus auf das Reinigen des Bikes gelegt, korrektes Ölen, Schmieren und Einstellen der Schaltung, Bremsen kontrollieren und justieren, zu guter Letzt werden die Verschleissteile begutachtet, um Mängel zu erkennen. Eine Woche später erfolgt der Blick auf das Wechseln von Pneus, Flicken der Kette und Richten des Schaltauge.

Historikerin Astrid Baldinger ist auch Mitglied im Vorstand der Volkshochschule Region Brugg. zvg

Für alle Geschichtsinteressierten findet eine in drei Teile gestaffelte Erzählung der aargauischen Geschichte statt. Als erster Kanton hat der Aargau seine Zeit nach 1950 erforschen lassen. Diese Zeitepoche hatte viele Gesichter, zum Mittelpunkt der Zeitreise werden die Veränderungen der Landwirtschaft, in der Arbeitswelt und Wirtschaft, der Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Schulen, Gesundheit und Verwaltung beleuchtet. Begleitet werden die Abende von Historikern Titus Meier, Astrid Baldinger und Patrick Zehnder.

Wenn die Knospen wieder blühen beginnen und das Murmeltier aus ihrem Winterschlaf erwacht, startet vom 8.März der Kurs über Selbstreflexion. In den einzelnen Modulen werden in Einzel- und Gruppenarbeiten das «ICH» wer bin ich? Näher in Erfahrung gebracht. Dabei wird die Aussenwirkung des einzelnen als Individuum ins Zentrum gestellt. Man lernt mit Intuition und Selbstvertrauen, die eigenen Stärken zu beleben, um dadurch ausgeglichener und authentischer gegenüber Mitmenschen zu wirken. Als Grundlage setzt Kursleiter Oliver Gerlinger Offenheit und der Wille voraus, an sich selbst zu arbeiten.

Unterstützung durch zehn Gemeinden

Enden wird der letzte Kurs am 10. Juni 2023 in der Kirche Umiken. Barbara Tobler, Kunsthistorikerin aus Aarau führt die Besucherinnen und Besucher durch eine Zeit anfangs des 20. Jahrhunderts als Felix Hofmann, ein begnadeter Künstler, der ein umfassendes Gesamtwerk hinterliess, welches, die Glasmalerei und Märchenbuchillustration in erstaunlich inspirierende Kunst zum Vorschein brachte.

Der letzte Kurs findet über Felix Hofmann in der Kirche Umiken statt. Emanuel Per Freudiger

Um all diese verschiedenen Angebote mit hoher Qualität und Fachkompetenz durchführen zu können sind Gelder von Bedeutung. Die Volkshochschule Region Brugg mit über 250 Mitglieder kann ihre Angebote nur preisgünstig anbieten, weil sie teilweise von der öffentlichen Hand unterstützt wird. Der Kanton Aargau und die Gemeinden Auenstein, Bözberg, Brugg, Birrhard, Mandach, Mülligen, Remigen, Rüfenach, Veltheim und Windisch machen es möglich, solche Kurse auf die Beine zu stellen.