Brugg Vier Tage gesperrt: Warum der Veloraum am Bahnhof wieder Unterhaltsarbeiten braucht Vor einem Jahr wurde der Abstellplatz das letzte Mal saniert. Nun kündigen die SBB erneut Arbeiten in Brugg an.

Von Montag- bis Freitagmorgen ist der Veloraum nächste Woche nicht zugänglich. Bild: Maja Reznicek

In der Campuspassage fallen die Plakate im A4-Format auf. Seit kurzem kleben beim Veloraum auf der Windischer Seite des Bahnhofs Brugg gleich mehrere Hinweise der SBB. Darauf heisst es: «Wir nehmen Unterhaltsarbeiten vor, um die Kundenzufriedenheit am Bahnhof sicherzustellen.» Ab dem 9. Oktober um 7 Uhr bis am 13. Oktober um 10 Uhr sei die Nutzung des Abstellplatzes nicht mehr gewährleistet. Es würden Malerarbeiten durchgeführt.

Vor einem Jahr gab es an gleicher Stelle einen ziemlichen ähnlichen Hinweis. Ende September 2022 wurde der Raum saniert. Durch das Reinigen und Streichen der Wände sollte mehr Helligkeit geschaffen werden.

Der Veloabstellplatz war im letzten Herbst ebenfalls vier Tage gesperrt. Bild: Noah Merz (22. 9. 2022)

«Dadurch möchten wir unseren Kundinnen und Kunden ein wohleres und sicheres Gefühl durch den Raum vermitteln», sagte SBB-Mediensprecherin Sabrina Schellenberg damals. Doch warum sind ein Jahr danach schon wieder Arbeiten nötig?

Spezielle Farbe kommt zum Einsatz

Auf Nachfrage erklärt SBB-Mediensprecher Moritz Weisskopf, dass das Vorhaben mit den Lampen vor Ort zu tun hat. Diese würden ersetzt und in diesem Zuge nachgestrichen. Einen Zusammenhang mit der Verschmutzung – etwa, dass der Veloraum von manchen als WC genutzt wird – bringt das Unternehmen keinen auf.

Er räumt jedoch ein, dass es leider immer wieder Personen gebe, die den öffentlichen Raum mit einer Toilette verwechselten. Dies sei nicht nur unhygienisch, sondern auch respektlos gegenüber Kundinnen und Kunden, Passanten und Anwohnenden. «Wir weisen darauf hin, dass die Bahnhöfe Teil des öffentlichen Raums sind und gesellschaftliche Entwicklungen und allfällige damit einhergehenden Probleme somit leider auch nicht Halt vor den SBB-Bahnhöfen machen», sagt Weisskopf.

Man verwende eine spezielle Farbe, die schmutz- und wasserabweisend sei und sich leicht reinigen liesse.