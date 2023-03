Brugg Vier neue Elektro-Ladestationen und eine grössere Photovoltaikanlage sind im Wildischachen in Betrieb Beim ReCenter an der Aarauerstrasse in Brugg produziert die erweiterte Solaranlage so viel Strom, dass rund 120 Haushalte damit versorgt werden könnten. Ersteller und Betreiber der Anlage ist die AarPower AG, ein Tochterunternehmen der Knecht Brugg Holding AG. Derzeit werden Personenwagen geladen, bald auch E-Lastwagen.

Die Photovoltaikanlage erstreckt sich über 3500 Quadratmeter Dachfläche und hat eine Leistung von 540 Kilowattpeak im Netzverbund. Bild: zvg

Im Zusammenhang mit der Überdachung des ReCenters, bei welchem Privat- und Gewerbekunden Sperrgut und Abfälle entsorgen können, wurde mit verschiedenen lokalen Partnern bereits 2022 eine Solaranlage über 290 Kilowattpeak realisiert.

Per März 2023 wurde die Anlage auf dem Werkhof der Meier Söhne Knecht AG um weitere 1400 Quadratmeter ausgebaut. «Somit produziert die gesamte Anlage eine Leistung von 540 Kilowattpeak, was einer Stromversorgung für rund 120 Haushalte entspricht», schreibt die Reliag AG in einer Medienmitteilung. Ersteller und Betreiber der Anlage ist die AarPower AG, ein Tochterunternehmen der Knecht Brugg Holding AG.

Mit der IBB Energie AG als Strompartner, der Kabeltechnik Swiss AG und der Jost Elektro AG habe die PV-Anlage nun bereits nach drei Monaten Bauzeit in Betrieb genommen werden können. «Allerdings musste auf den Wechselrichter als Schlüsselteil ein halbes Jahr gewartet werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Erweiterung des PV-Anlagenausbaus mache es möglich, dass die bestehende Gasheizung schon bald durch eine moderne und energieeffiziente Wärmepumpe ersetzt werden könne. Weitere PV-Anlagen im Wildischachen sind in Planung.

«Erster Supercharger in Brugg»

Zusätzlich sind an der Aarauerstrasse vier öffentliche Stationen für das Laden von Elektro-Personenwagen installiert worden. Diese E-Ladestationen sind rund um die Uhr zugänglich und stehen allen Elektrofahrzeugen zur Verfügung. Mittels QR-Code wird der Ladevorgang gestartet und automatisch abgerechnet.

Die Verantwortlichen heben den Supercharger mit einer Ladeleistung von bis zu 150 kW hervor und sprechen vom ersten Supercharger in Brugg. Dadurch sei der Ladevorgang um ein Vielfaches schneller.

Am Freitag, 24. März, können alle zwischen 8 und 17 Uhr ihr Elektro-Fahrzeug gratis laden. In absehbarer Zeit soll auch das Laden von Elektro-Lastwagen möglich sein. Erste Gespräche mit einem interessierten Logistik- und Transportunternehmen hätten bereits stattgefunden, steht in der Mitteilung. (az)