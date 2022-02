Brugg Verlängerung der Buslinie: Kosten lassen sich aus Sicht des Stadtrats nicht rechtfertigen SP-Einwohnerräte warnten vor einem Verkehrskollaps. Der Brugger Stadtrat empfiehlt dem Einwohnerrat, das Postulat betreffend Ausbau des Ortsbusnetzes nicht zu überweisen.

Auf der Strecke vom Bahnhof Brugg zum Kurzentrum Schinznach-Bad hält das Postauto beim Eisi. mhu (17. Februar 2022)

Einen 15-Minuten-Takt im Stadtgebiet inklusive Windisch und Hausen sowie eine bessere Erschliessung des Ortsteils Schinznach-Bad: Die SP-Einwohnerräte Ulrich Merholz und Reto Bertschi haben sich im vergangenen Jahr für einen Ausbau und eine Verbesserung des Brugger Ortsbusnetzes starkgemacht.

Im öffentlichen Nahverkehr müsse ein zuverlässiges System bereitstehen, sonst sei der totale Verkehrskollaps unausweichlich, begründeten sie in ihrem Postulat und verwiesen auf die absehbaren weiteren baulichen Verdichtungen in der Region sowie das damit einhergehende Bevölkerungswachstum. Anders gesagt: Es müsse noch mehr dafür getan werden, zumindest den innerstädtischen Verkehrsbedarf auf entweder Fuss/Velo oder aber auf den öffentlichen Bus zu verlagern.

Pendlerströme sind auf Bahnanschlüsse ausgerichtet

Für den Betrieb von sogenannten Durchmesserlinien besteht gemäss Einschätzung des Kantons kaum Potenzial in der Region, hält der Stadtrat in seinem nun vorliegenden Factsheet fest. Die Pendlerströme seien hauptsächlich auf die Bahnanschlüsse ausgerichtet.

Während einer einjährigen Pilotphase konnte das Mobilitätsangebot «Kollibri» getestet werden. mhu (18. Oktober 2018)

Auch der Versuch mit dem Mobilitätsangebot «Kollibri» in einer einjährigen Pilotphase ab Oktober 2018 habe gezeigt, dass das Bedürfnis von sogenannten Durchmesserlinien die Ausnahme war, wie zum Beispiel von Lauffohr nach Umiken oder von Hausen/Windisch ins Brugger Westquartier. Die weitaus grösste Nachfrage hatte der Bahnhof Brugg als Start- oder Zielort.

Fahrzeug der Bahn ist um ein Mehrfaches kürzer

Eine Verlängerung der Buslinie über Bad Schinznach hinaus mit zusätzlichen Haltestellen im Ortsteil Schinznach-Bad wäre gemäss Factsheet mit substanziellen jährlichen Kosten von 120'000 bis 150'000 Franken verbunden. Diese lassen sich aus Sicht des Stadtrats nicht rechtfertigen, da das Nachfragepotenzial als gering eingeschätzt wird. Und ob mit einer Verlängerung die Frequenzen auf der Buslinie erhöht würden, sei fraglich. Die Fahrzeit der Bahn, die ganztags im 30-Minuten-Takt verkehrt zwischen Schinznach-Bad und Brugg, sei gegenüber dem Bus um ein Mehrfaches kürzer, fügt der Stadtrat an.

In seinem Factsheet macht der Stadtrat darauf aufmerksam, dass die Planung, Organisation und Bestellung des Angebots im öffentlichen Verkehr in der Zuständigkeit des Kantons liegen, die Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinden begrenzt sind. Im Bezirk Brugg sei der Planungsverband Brugg Regio zuständig für die Sammlung der Begehren. Die Fahrplankommission treffe sich jährlich mit den Vertretern des Kantons und von Postauto Aargau, um die regionalen Bedürfnisse auszutauschen, zu beurteilen, zu koordinieren und zu beantragen.

Anträge für Verbesserung am Abend eingebracht

Im Hinblick auf die Fahrplanperiode 2022–23 hat der Stadtrat über Brugg Regio die Anträge eingebracht, das Angebot am Abend zu verbessern im Stadtteil Lauffohr sowie in Richtung Gesundheitszentrum Bodenacker. Der Ausbau wird laut Factsheet im Hinblick auf den Fahrplan 2023 vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt geprüft. Die Finanzierung sei jedoch noch nicht gesichert.

Kurz: Angesichts des bereits bestehenden ÖV-Angebots in der Stadt und der Region Brugg sowie aufgrund der in Aussicht gestellten Erweiterungen erachtet es der Stadtrat als wenig zielführend, «das bestehende ÖV-Konzept des Kantons in Frage zu stellen und ein eigenes Ortsbusnetz zu konzipieren». Die im Postulat geforderte Verdichtung des Fahrplans im Kernbereich auf einen 15-Minuten-Takt sei teilweise bereits erfüllt sowie im «Mehrjahresprogramm ÖV 2020» konzeptionell vorgesehen. Entsprechend empfiehlt der Stadtrat dem Einwohnerrat, das Postulat betreffend Ausbau des Brugger Ortsbusnetzes nicht zu überweisen.