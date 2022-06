Brugg Vater verletzte Tochter (4) im Einkaufszentrum Neumarkt schwer: Im Juli steht er wegen versuchtem Mord vor Gericht Vor vier Jahren hat ein Vater seine kleine Tochter nach einem Streit plötzlich kopfvoran auf den Boden geschleudert und schwer verletzt. Im Juli startet die Gerichtsverhandlung. Die Staatsanwaltschaft fordert 20 Jahre Gefängnis.

Der Prozess gegen den Iraker, der seine kleine Tochter fast umgebracht hätte, findet in den Räumen der Mobilen Polizei in Schafisheim statt. Sandra Ardizzone / AGR

Am 17. August 2019 hatte ein damals 50-jähriger Iraker im Neumarkt Brugg seine vierjährige Tochter schwer verletzt. Wie das Bezirksgericht Brugg mitteilt, beginnt nun am 11. Juli die Gerichtsverhandlung gegen ihn, die vier Tage dauern soll. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord und schwere Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren, eine unbedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen, eine vollzugsbegleitende ambulante Massnahme sowie 15 Jahre Landesverweisung.

Die Ermittlungen haben gezeigt, dass es vor der Tat zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Beschuldigten, der Mutter und der Grossmutter des damals 4-jährigen Kindes gekommen war. Konkret wirft die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten vor, dass er an jenem Samstagnachmittag im Neumarkt Brugg nach dem verbalen Streit plötzlich seine Tochter an den Hüften gepackt und das Kind kopfvoran und mit voller Wucht auf den Boden geschleudert hatte.

Dank des beherzten Eingreifens von Drittpersonen konnte der Beschuldigte an weiteren Gewaltausübungen gehindert und das Mädchen in einen angrenzenden Laden in Sicherheit gebracht werden. Von den schweren Verletzungen hat es sich inzwischen erholt. (zen)