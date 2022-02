Brugg «Unsere Musik braucht Zeit»: Das neue Album von Dead Venus ist da Das lang erwartete zweite Album «Flowers & Pain» der Band Dead Venus kommt auf den Markt. Sängerin Seraina Telli, die in der Region Brugg aufgewachsen ist, sagt, was zu erwarten ist.

Seraina Telli mit ihren Mitmusikern André Gärtner (links) und Mike Malloth. zvg

Endlich, endlich. Gleichzeitig mit dem Start der grossen Europatournee, so lautete der Plan schon längst, wird das neue Album veröffentlicht. Nur: Corona sorgte eins ums andere Mal für Verzögerungen. Über Monate hinweg.

Am Freitag, 4. Februar, kommt nun «Flowers & Pain» von Dead Venus auf den Markt. Die Warterei, das Hinausschieben sei etwas vom Schlimmsten gewesen, sagt Sängerin Seraina Telli. Denn die Aufnahmen hatte die Band – mit André Gärtner am Bass und Mike Malloth am Schlagzeug – seit geraumer Zeit im Kasten. Sie freue sich extrem, das Resultat jetzt präsentieren zu können, hält Seraina Telli bestens gelaunt fest.

Sie sei auch, räumt sie ein, etwas nervös, hoffe, dass dieses – mittlerweile zweite – Album gefalle und sie die Leute erreichen könne. Es gebe ja über den ganzen Planeten verteilt schon viele, die Dead Venus kennen. Vielleicht seien es in Zukunft noch einige mehr, sagt die 30-Jährige, die auch Gitarre und Keyboard spielt, mit einem ansteckenden Lachen. «Wir sind geduldig», fügt sie an. Denn sie ist sich bewusst: «Unsere Musik braucht Zeit.»

Diesmal eine Spur härter und aggressiver

Ihren Stil bezeichnet Seraina Telli als Progressive Rock. Jeder, der das Ende 2019 erschienene Album «Birds of Paradise» mochte und Lust auf etwas Neues habe, sollte sich auch «Flowers & Pain» anhören. Dem typischen Dead-Venus-Sound bleibe die Band treu. Wieder würden verschiedenste Einflüsse gemischt. Diesmal, mit der E-Gitarre, sei die Musik vielleicht etwas härter und aggressiver, etwas gradliniger – «aber nicht einfacher zum Hören» – und etwas weniger melancholischer als beim Début. Diese Entwicklung hänge in erster Linie zusammen mit den Themen, die sie in den Texten verarbeitet habe, stellt die Musikerin fest und gibt zu:

«Ich mag Metal und habe es gerne, wenn es zwischendurch mal so richtig knallt.»

Seraina Telli ist in Untersiggenthal und Villigen aufgewachsen, lebte später im Brugger Ortsteil Lauffohr. Schon als Kind war für sie klar, dass sie Sängerin werden will. Sie besuchte die Jazz und Rock Schulen Freiburg in Deutschland. Auf sich aufmerksam machte sie unter anderem als Mitglied der Heavy-Metal-Band Burning Witches aus Brugg. Das Projekt Dead Venus hob sie vor rund acht Jahren aus der Taufe.

Über 30 Konzerte stehen an während zweier Monate

Mit dem zweiten Album ist sie sehr zufrieden. Die Band habe im Studio das Beste aus den finanziellen und zeitlichen Möglichkeiten herausholen können. «Wir sind schon stolz.» Einen grossen Aufwand betrieben hätten sie im Vorfeld in die intensiven Proben, blickt Seraina Telli zurück. «Das ist wichtig für unsere Art Musik, die eher kompliziert ist.»

So präsentiert sich das Cover: Dem typischen Dead-Venus-Sound bleibt die Band auch auf dem zweiten Album, «Flowers & Pain», treu. zvg

Sehr gespannt ist sie darauf, wie «Flowers & Pain» ankommen wird. Das Interesse jedenfalls, das zeigen die Vorbestellungen, sei vorhanden. Erhältlich ist das Album für die Schweizer Fans am besten online auf www.cede.ch.

Im März wird nicht nur das Video zum Stück «Anna Moll» veröffentlicht, auch soll es – nach den ganzen Verschiebungen – auf die grosse Europatournee gehen. Während gut zweier Monate sind über 30 Konzerte geplant, von Deutschland, Holland und England über Portugal, Spanien und Frankreich bis Italien, Tschechien und Polen sowie – selbstverständlich – auch in der Schweiz. Eine Herausforderung sei es, wenn es pandemiebedingt kurzfristig zu Änderungen oder gar Absagen kommt, sagt Seraina Telli. Termine müssten neu koordiniert, Prioritäten frisch gesetzt werden. Aktuell brauche es immer auch einen Plan B und die Bereitschaft, etwas zu wagen.

Auf Tournee ist ein neuer Bassist mit dabei

Diese Unberechenbarkeit war mit ein Grund für Bassist André Gärtner, das älteste Bandmitglied, kürzerzutreten und aus Dead Venus auszusteigen. Sie hätten viele Gespräche geführt, sagt Seraina Telli. «Es muss für alle stimmen in der Band, es ist extrem wichtig, dass sich alle gut fühlen, denn jeder gibt viel von sich.» In den vergangenen Jahren sei eine tiefe Freundschaft entstanden, die sie nicht aufs Spiel setzen wollten:

«Wir haben grossen Respekt voreinander und sind im Guten auseinandergegangen.»

Auch ein adäquater Nachfolger konnte gefunden werden – mit Merlin Mattheeuws. Die Suche nach einem Bandmitglied sei schwierig gewesen, sagt Seraina Telli. Sie habe ihre Kontakte abgeklappert, sich im In- und Ausland umgeschaut, erst ohne Erfolg. Viele der angefragten Musiker hätten keine Möglichkeit gehabt, eine grosse Europatournee zu bestreiten.

Auf Merlin Mattheeuws sei sie über Facebook gestossen. Ihre Anfrage habe dieser sofort positiv beantwortet, habe überzeugt mit seiner Art als Mensch sowie mit seinem Spiel. Es habe einfach gepasst, sagt Seraina Telli. Genau wie sie lebe auch er für die Musik. «Das wird sehr spannend.»