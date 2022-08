Brugg Um die Trinkqualität zu sichern: Das neue Wasserreservoir nimmt Formen an Die Stadt Brugg rüstet sich mit einem neuen Wasserreservoir für das Wassermengenproblem, das der Klimawandel mit sich bringt. In Brugg ist dabei weniger die Menge das Problem als die Qualität des Trinkwassers, wie am traditionellen Waldumgang der Ortsbürgerinnen und Ortsbürger aufgezeigt wurde.

Felix Kreidler erläutert am traditionellen Waldumgang der Ortsbürgerinnen und Ortsbürger den Bau des Wasserreservoirs. Louis Probst

Er ist sozusagen zur Landmarke geworden, der rote Baukran oben im Wald am Bruggerberg, unterhalb des Wasserschlossblicks. Diesem Kran – respektive der dazugehörigen Baustelle für das Wasserreservoir Mühleweier – galt am traditionellen Waldumgang der Brugger Ortsbürger ein besonderes Augenmerk.

Schliesslich ist dieses Vorhaben, das die IBB Wasser AG im Baurecht im Ortsbürgerwald erstellt und für das samt Leitungen rund fünf Millionen Franken investiert werden, von grosser Bedeutung für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung – nicht nur von Brugg.

Wasserverbrauch ist klimabedingt gestiegen

Vor Ort wies Förster Markus Ottiger, der Leiter des Forstbetriebs Brugg, auf den Zusammenhang von Wald und Wasser und auf die klimabedingte Zunahme des Wasserverbrauchs hin. Felix Kreidler (Leiter Ingenieur- und Service Dienste IBB) ging auf die Geschichte der Wasserversorgung der Stadt Brugg ein, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Er stellte fest:

«Die Klimaerwärmung wird in Zukunft zu einem Wassermengenproblem führen.»

In Brugg sei aber nicht so sehr die Menge das Problem, sondern die Qualität des Trinkwassers. Die Nitratbelastung liege in Brugg zwar unter dem Grenzwert. Kreidler erwähnte aber die Problematik der Belastung durch Chlorothalonil und durch die «ewigen Chemikalien» – die sogenannten der PFAS, die per- und polyfluorierten Alkylverbindungen.

Das neue Reservoir wird ein Fassungsvermögen von 1500 Kubikmetern haben. Louis Probst

Roman Zbinden (Leiter Projekte und Geoinformation IBB) legte eindrückliche Zahlen zur Brugger Wasserversorgung vor und Stefano Godenzi (Ingenieurbüro Holinger) zum neuen Reservoir, das einen Bau aus dem Jahre 1914 ersetzt und ein Fassungsvermögen von 1500 Kubikmetern Trinkwasser aufweisen wird.

Erstellt wird zudem ein dreistöckiges Schieberhaus, in dem Mess- und Regelungsanlagen und ein Pumpwerk für die Belieferung von Rüfenach untergebracht werden. «Eine Herausforderung war neben der schwierigen Zufahrt zur Baustelle die Sicherung der 13 Meter tiefen Baugrube», so Godenzi. Am 22. Oktober wird die Bevölkerung an einem Tag der offenen Türen einen Blick ins neue Reservoir Mühleweier werfen können.

Der Holzverkauf läuft sehr gut

Der Waldumgang, zu dem Frau Stadtammann Barbara Horlacher zahlreiche Ortsbürgerinnen und Ortsbürger und einige Gäste begrüssen konnte – unter ihnen Karl-Heinz Weiss aus der Partnerstadt Rottweil sowie Roland König, Gemeindeammann von Villnachern und Heiri Rohner, Gemeinderat von Zurzach – beschränkte sich aber nicht auf einen Baustellenbesuch.

Auf dem Rückmarsch zum Forstwerkhof – und zum Imbiss – gab das Altholzreservat Lauffohrerhalde, das mit seinen rund 13 Hektaren gut die Hälfte der 26 Hektaren Altholzreservate in den 614 Hektaren der Brugger Ortsbürgerwaldungen ausmacht, Markus Ottiger die Gelegenheit, auf die Situation auf dem Holzmarkt einzugehen.

Ruedi Graf und die Mitarbeitenden vom Forstbetrieb Brugg stellten die Neuanschaffungen vor, so den kleinen Knickschlepper. Louis Probst

«Die Nachfrage nach Holz steigt», stellte er erfreut fest. «Wir spüren das täglich. Auch beim Schnitzelholz. Wir hoffen natürlich, dass wir auch bei der Belieferung der geplanten Schnitzelheizung in der Schulanlage Erle-Langmatt zum Zuge kommen werden.» Seine doch beruhigende Botschaft an die Brugger Ortsbürgerinnen und Ortsbürger: «Der Wald steht vor einer guten Zukunft.»

An weiteren Stationen stellten Ruedi Graf und die Mitarbeitenden vom Forstbetrieb Brugg die Neuanschaffungen vor – einen kleinen Knickschlepper, einen Multifunktionsbagger und ein Hybrid-Personalauto – für welche die Ortsbürgergemeindeversammlung seinerzeit Kredite von rund 350'000 Franken bewilligt hatte.