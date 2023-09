Brugg Über 348 Kilometer: Julia Fatton pulverisiert den Schweizer Rekord im 48-Stunden-Lauf Während der diesjährigen Ausgabe des Brugger Laufwochenendes erbrachte die 51-Jährige Höchstleistungen.

Läuferin Julia Fatton legte im Geissenschachen 372 Runden zurück. Bild: zvg

Auf den Tag genau sei der bisherige Schweizer Rekord 30 Jahre alt gewesen. 1993 habe Helen Westreicher die Latte im 48-Stunden-Lauf auf über 275 Kilometer festgesetzt, schreibt «Swiss Ultra Running» in einer Mitteilung. Pulverisiert und um 73 Kilometer verbessert, hat den Rekord nun Julia Fatton (Noiraigue NE).

Die 51-Jährige trat vom Freitag, 15. bis Sonntag, 17. September, am Brugger Laufwochenende an. Hier fanden die Schweizer Meisterschaften im 6-, 12-, und 48-Stunden-Lauf statt. «Die gelungene Veranstaltung wurde überstrahlt vom Glanz der überragenden Leistung von Julia Fatton», heisst es in dem Schreiben. Sagenhafte 348,035 Kilometer - das entspricht 372 Runden im Brugger Geissenschachen - legte die Sportlerin in zwei vollen Tagen hin.

Betreut wurde Julia Fatton während dem Wettkampf von ihrem Ehemann Christian Fatton. Dieser ist gemäss «Swiss Ultra Running» bald 13 Jahre Schweizer Rekordhalter im 48-Stunden-Lauf bei den Herren (378,464 Kilometer). «Somit werden aktuell beide Schweizer Rekorde im 48 Stunden-Lauf vom Ehepaar Fatton gehalten.»

Bei den Männern holte sich am Wochenende Martin Briner den Schweizer Sieg im 48-Stunden-Lauf. Laut Rangliste des Laufwochenendes legte er 307,732 Kilometer und 329 Runden zurück.