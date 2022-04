Brugg Trotz Nein im Einwohnerrat: Julia Geissmann will das Thema Mountainbike am Bruggerberg weiterverfolgen Es gehe nicht darum, im Wald riesige Schanzen zu bauen, sagte die Mitte-Einwohnerrätin als Erklärung zu ihrem Postulat. Es folgte eine angeregte Diskussion, in der die FDP mehr Verständnis für das Anliegen der Velofahrer zeigte, als die Grünen und Grünliberalen.

Brugger Einwohnerrätin Julia Geissmann will, dass sich Mountainbike-Fahrer und Fussgänger im Wald nicht in die Quere kommen. Archiv AZ

Nein, es ging der Mitte-Einwohnerrätin Julia Geissmann mit ihrem Vorstoss nicht etwa darum, im Wald auf dem Bruggerberg riesige Schanzen zu bauen. Das machte sie in ihrem Votum an der Sitzung des Einwohnerrats Brugg am letzten Freitag im Campussaal von Anfang an klar.

Mitte-Einwohnerrätin Julia Geissmann. zvg

Vielmehr wies Julia Geissmann darauf hin, dass eine separate Mountainbike-Strecke zu weniger Nutzungskonflikten zwischen Zweiradfahrerinnen und Fussgängern führen würde. Denn der Wald auf dem Bruggerberg habe in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Er sei gross und biete verschiedenen Nutzern Platz. «Ein Mountainbike-Trail würde für Freizeitsportler auch Reisen ins Wallis oder auf die Lenzerheide ersparen», fügte Geissmann an.

Bei Realisierung des Trails würden Vereine mithelfen

Im Postulat bat die Mitte-Einwohnerrätin den Stadtrat darum, die Erstellung einer ausgeschilderten Mountainbike-Strecke am Bruggerberg zu prüfen und voranzutreiben. Geissmann erwähnte, dass sie schon Kontakt zu Vereinen geknüpft habe, die helfen würden einen solchen Trail auf dem Bruggerberg, der auch auf Riniker und Rüfenacher Boden liegt, zu realisieren.

Titus Meier (FDP) konnte sich eine Entflechtung der Nutzungen durch einen Trail vorstellen. Er sagte: «Geben wir uns einen Ruck und lassen wir einen solchen Trail prüfen!» Bei der Realisierung könnte dann Fronarbeit ein Thema sein. Meiers Parteikollege Willi Wengi erwiderte als Ortsbürger:

«Der Brugger Wald hat ein grosses Problem mit dem Wild. Er ist übernutzt. Ist es wirklich Aufgabe der Stadt, einen Trail zu prüfen? Meiner Meinung nach nicht.»

Ebenfalls gegen die Überweisung des Vorstosses sprach sich Urs Bürkler (Grüne) aus: «Wir können mit einem Trail auch Leute anziehen, was zu Mehrverkehr führt. Ich sehe nicht, dass dieses Postulat ein Problem löst, sondern eher neue schafft.» Bürklers Parteikollegin Gina Sträuli wies in der Debatte auf das sensible Öko-System im Wald hin, das es zu schützen gilt. Ein anderes Argument kam von der GLP.

GLP-Einwohnerrätin Colette Degrandi Künzi. zvg

Einwohnerrätin Colette Degrandi Künzi sagte zur Ablehnung des Postulats: «Wir haben nicht einmal einen sicheren Veloweg zwischen Brugg und Schinznach-Bad. Und solange es noch so viele Schikanen im Siedlungsgebiet hat, brauchen wir keinen Mountainbike-Trail.»

Sie will handeln, bevor mit Verboten reagiert wird

In der Abstimmung verzichtete der Einwohnerrat mit 15 Ja zu 28 Nein auf die Überweisung des Postulats von Julia Geissmann an den Brugger Stadtrat. Die Postulantin bedauert, dass sie im Einwohnerrat keine Mehrmeit gefunden hat. Diese habe sich jedoch so abgezeichnet, sagt Geissmann ein paar Tage nach der Sitzung. Sie fügt an:

«Spannend war die angeregte Diskussion auf jeden Fall. Dafür hat es sich ja bereits gelohnt.»

Überdies habe sie erfreut zur Kenntnis genommen, dass der Stadtrat bereit wäre, ein privates Projekt durch Hilfestellung und Vermittlung bezüglich Verfahrensfragen zu unterstützen.

Das Thema Mountainbike am Bruggerberg wird Julia Geissmann nach eigenen Angaben weiterverfolgen. Denn sie sei überzeugt, dass es besser sei, sich für eine breit akzeptierte Lösung einzusetzen, bevor mit Verboten auf etwaige Probleme reagiert werde.