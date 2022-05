Brugg Training am Fliessgewässer: Die Rettungsschwimmer sind an der Aare im Einsatz Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG gastiert mit Partnern in Brugg und nutzt die Aare in der Nähe für ihr Trainingsweekend.

Bei der Rettung aus dem Wasser ist es wichtig, die Patienten vorsichtig und stabil herauszuholen – wenn die Situation dies erfordert: Hier zum Beispiel mit einer Transportbahre, auf der Personen mit Rückenverletzungen stabil fixiert abtransportiert werden können. zvg

Die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG werden am Pfingstwochenende vom 3. bis 5. Juni vermehrt an der Aare in Brugg im Einsatz zu sehen sein. Die Angehörigen der grössten Organisation für Wassersicherheit trainieren zusammen mit den Partnern der Polizei, der Feuerwehr, dem Grenzwachtkorps und dem Militär im dreitägigen Trainingsweekend mit bis zu 60 Teilnehmenden die Rettung aus Fliessgewässern.

Die Durchmischung der Teilnehmenden ist wichtig, da in einem Einsatzfall durchaus die Möglichkeit besteht, dass die verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten – es geht somit auch um das gegenseitige Verständnis im Einsatz.

Der Einsatz von Rettungsmitteln ist wichtig und muss präzise erfolgen. Ein wichtiges Instrument ist der Wurfsack, den man einer Person in Not zuwerfen kann und die man mittels Seil aus dem Wasser ziehen kann. zvg

«Die Kaserne Brugg ist ein idealer Standort nahe am Wasser, aber auch mit guter Infrastruktur, der es erlaubt, nicht nur praktisch sondern auch theoriebezogen zu arbeiten», begründet Roger von der Crone, Leiter des dreitägigen Trainingsweekends seitens SLRG, die Standortwahl. In erster Linie geht es von der Crone und damit der SLRG darum, dass die Teilnehmenden «ihre Kompetenzen in der Wasserrettung erweitern können». Das bedeutet, dass nebst viel Praxisarbeit auch theoretische Vermittlung auf dem Programm steht. Von der Crone weiss:

«Die Planung von Aktivitäten im Freigewässer spielt dabei eine wichtige Rolle. Denn eine gute und vor­ausschauende Planung kann Unfälle verhindern.»

Die ehrenamtlich und freiwillig tätigen Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer werden sich mit einer ganzen Themenpalette beschäftigen. Dazu gehört das Flussschwimmen, um sich sicher zu bewegen, oder die Kontaktrettung aus dem Fliessgewässer mit und ohne Hilfsmittel wie Seil oder Auftriebsmittel. Ein weiteres wichtiges Thema stellt der Hochwassereinsatz dar, der insbesondere im letzten Jahr die SLRG stellenweise bei Unterstützungseinsätzen betroffen hat.

Beim Flussschwimmen geht es darum, sich sicher zu bewegen und ein Gefühl zu erlangen, wenn man beispielsweise auf ein Hindernis trifft. zvg

Fussgängerinnen und Fussgängern sowie Zuschauerinnen und Zuschauern wird von den Organisatoren geraten, dem Geschehen aus sicherer Entfernung zuzusehen. Das Gelände an der Aare ist nicht überall gut begehbar und sollte daher nur von den Kursteilnehmenden betreten werden. (az)