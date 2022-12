Brugg Tiere streicheln, Säulirennen, shoppen, Spass haben: Auf diesem Bauernhof mitten in der Stadt war alles möglich Bruggs Innenstadt wurde am Wochenende zum dritten Mal zum Bauernhof – ein abwechslungsreicher und informativer Event des Bauernverbandes Aargau und des Vereins Tourismus Region Brugg.

Geduldig lassen sich die Schafe auf dem Neumarktplatz zum Teil sogar streicheln. Ina Wiedenmann

«Wer den Rüssel als Erstes im Trog hat, gewinnt», erklärt Fredi Siegrist, Marketingverantwortlicher des Bauernverbandes Aargau, das Säulirennen, das in Bälde beginnt. Sechs Säulis stellen sich auf dem Eisi-Platz einem spannenden Wettrennen. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher wollen dabei sein und versuchen, einen guten Platz rund um die Rennbahn zu ergattern. Welches Säuli wird auf der schnurgeraden, griffigen Bahn das Schnellste sein? Noch hat das Wettbüro geöffnet.

Nicht nur auf dem Eisi-Platz, auch auf dem Neumarktplatz und dem NAB-Platz ist jede Menge los. Am Samstag verwandelte bereits zum dritten Mal der Bauernverband Aargau und der Verein Tourismus Region Brugg die Innenstadt in einen Bauernhof.

Pyramide aus farbenfrohem Gemüse und Früchten

Auf dem Neumarktplatz warten schottische Hochlandrinder, Mutterkühe und Kälber, Ziegen, Schafe und Ferkel: ein Tier süsser als das andere. Geduldig lassen sie sich zum Teil sogar streicheln. Mia ist mit ihrer Mutter da. Sie hat sich auf ihren Bauernhofbesuch vorbereitet und eine Fahne mit einer Kuh darauf gemalt. Stolz zeigt sie ihr Werk.

Überall bieten regionale Produzenten ihre Waren an. «Alphorn-Hans» und der «Drehörgelimaa» spielen entlang des Neumarkts auf. Auf dem NAB-Platz ist eine grosse Pyramide aus allerlei farbenfrohem Gemüse und Früchten aufgebaut. Die Pyramide ist nicht nur eine Augenweide, sondern informiert auch anschaulich rund um unsere Nahrung vom Bauernhof.

In der Ausstellung «Vom Korn zum Brot» können sich alle ein Bild von der Entwicklung eines ausgesäten Korns bis hin zum fertigen Brot machen. Mara will es wissen und dreht einen Mühlstein so lange, bis aus ihren Körnern erst Schrot, dann Mehl wird.

Mara will es wissen und dreht einen Mühlstein. Ina Wiedenmann

Ihre Grosi wird am Abend Spätzli machen und kauft kurz entschlossen vor Ort eine Tüte Mehl. Maras Augen leuchten. Vor der Ausstellung befeuert Hans-Peter Dick einen Holzofen und bestückt ihn anschliessend mit Brotlaiben. Seine frisch gebackenen Laibe finden reissenden Absatz.

Auf dem Eisi-Platz parkiert ein riesengrosser Mähdrescher von Michael Suter aus Othmarsingen. Sowohl Kinder als auch Erwachsene sind fasziniert von dieser Landmaschine. Nathanael besteigt sie mutig. Oben im Führerhaus wirkt er winzig. Nachdem er wieder auf dem Boden steht sagt er: «Das war aber hoch.»

Gemütlichkeit macht sich breit

Kleiner sind die Spielzeugtraktoren, auf denen Kinder ausgelassen ihre Runden drehen und so die Bauernhofatmosphäre geniessen. Jung und Alt testen beim Bullriding ihre Geschicklichkeit und versuchen, so lang wie möglich auf dem störrischen Tier sitzen zu bleiben. In der Festwirtschaft spielen die vier «DonnschtigHöckler» auf Schwyzerörgelis und einem Kontrabass zünftige Ländler. Gemütlichkeit macht sich breit.

Willi Staubli aus Muri mit seinen Rennsäulis. Ina Wiedenmann

Der Rundgang führt uns zurück zu den Säulis. Die zwölf Wochen alten Ferkel gehören Willi Staubli aus Muri. Seit Oktober 1999 veranstaltet er solche Rennen. Eine Woche lang trainierte er mit den Tieren, damit alles glattgeht und sie wissen, was zu tun ist. Am Ende wartet feinstes Futter im Trog auf alle Säulis.

Kurz vor dem Rennen ist die Spannung rund um die Rennstrecke enorm. Als die Säulis losrennen wird es laut. Alle Kinder feuern ihren vierbeinigen Favoriten an. In weniger als 30 Sekunden läuft das Erste auf den Trog zu. Das mit dem blauen Band um den Hals gewinnt. Das Publikum tobt. Kurz nach dem Zieleinlauf dürfen die Kinder die Säulis beglückwünschen. Es ist für alle ein Freudenfest.