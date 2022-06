Brugg Steigende Energiepreise und Versorgungssicherheit sind Herausforderungen Rekordabsätze auf der einen, massiver Preisanstieg auf der anderen Seite: Die Brugger Energieversorgerin IBB hat ein anspruchsvolles, aber auch ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 hinter sich.

Vor dem Bild des Elektro-Postautos am IBB-Sitz: Verwaltungsratspräsident Martin Sacher (links) und CEO Eugen Pfiffner. mhu

Es war ein spezielles und anspruchsvolles Jahr für die Brugger Energieversorgerin IBB. Darin sind sich Verwaltungsratspräsident Martin Sacher und CEO Eugen Pfiffner einig gewesen an der Präsentation des Geschäftsergebnisses 2021 am Mittwoch.

Die Entwicklungen an den Beschaffungsmärkten, die früher kaum denkbar waren, hätten sich weiter akzentuiert und seien herausfordernd gewesen. Alles in allem könne die IBB aber auf ein positives, erfolgreiches Jahr zurückblicken: Nach den Coronaeinschränkungen trat eine wirtschaftliche Erholung ein.

Beim Strom stieg der Absatz um fast 20 Prozent auf 241,3 GWh, beim Gas um 10 Prozent auf 290,4 GWh. Der Umsatz erhöhte sich insgesamt um 14,1 Prozent, der Gewinn bewegt sich mit 10 Mio. Franken im Bereich des Vorjahrs. Mitentscheidend für das erfreuliche Resultat war das Wachstum im Dienstleistungsbereich – mit Aufträgen für Dritte – sowie die überraschende Dividende aus der Beteiligung an der Alpiq.

Grosses Augenmerk gilt der Versorgungssicherheit

Wie alle Energieversorgungsunternehmen habe sich die IBB auseinandersetzen müssen mit den steigenden Energiepreisen, blickte CEO Pfiffner zurück. Beim Gas musste der Preis zweimal angehoben werden im September und November. Am Jahresende aber habe die IBB zu den günstigeren Anbietern gehört im Kanton und habe das Niveau bis in diesem März – also bis zum Ende der Heizperiode – halten können.

So präsentiert sich das Titelbild des Geschäftsberichts. zvg

Zusammen mit dem Verband der Schweizerischen Gasindustrie befasst sich die IBB im Rahmen einer Taskforce damit, die Versorgungssicherheit sicherzustellen und die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren.

Auch beim Strom werden mit dem Projekt «Ostral» gemeinsam mit anderen Werken und Grosskunden vorausschauend verträgliche Lösungen ausgearbeitet, um die umfassende Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Beim Busterminal ist neu ein Grossspeicher installiert

Einige Vorhaben hätten vorangetrieben werden können, hielt Pfiffner fest. Er erwähnte die Smart-Home-Lösung mit Namen «KliQ!», die lanciert wurde: ein Paket für das moderne Heim. Kernstück ist eine Solaranlage, ergänzt mit einer intelligenten Steuerung.

Kritik IBB muss in die Wasserversorgung investieren Wegen notwendiger Investitionen ist die Brugger Energieversorgerin IBB gezwungen, eine Preiserhöhung beim Wasser vorzunehmen. Ein Kunde kritisiert in einem Schreiben, das der AZ vorliegt, die Erhöhung um 15 Prozent per 1. Juli. Diese bedarf nach seiner Ansicht einer vertieften Erklärung. Die kurze Frist sei eine Zumutung, die Kommunikation nicht angebracht. Mit dieser Massnahme könne die Versorgungssicherheit in der Region auch in Zukunft gewährleistet, beziehungsweise erhöht werden, entgegnet CEO Eugen Pfiffner. Die Anpassung sei dem Preisüberwacher zur Prüfung vorgelegt worden. Nach der Freigabe habe der Stadtrat der Preiserhöhung ebenfalls zugestimmt. Die Anwohner seien im Vorfeld mit einem Schreiben informiert worden. Der CEO hat Verständnis dafür, dass eine Preiserhöhung – und der Zeitpunkt – für Diskussionen sorgen kann. Verwaltungsratspräsident Martin Sacher ergänzt, dass der Wasserverbrauch in den letzten Jahren stark abgenommen hat. Die Kostendeckung sei schwierig geworden. (mhu)

Gut voran kamen ebenfalls die Pläne für die Fernwärmeverbünde. In der Stadt Brugg sowie in der Region – etwa im Eigenamt – sind laut dem CEO wichtige Schritte auf dem Weg zur Realisierung unternommen worden.

Die Produktion von Wasserstoff, erwähnte Pfiffner ein weiteres zukunftsträchtiges Projekt, soll zusammen mit der Axpo und der Firma Voegtlin-Meyer aus Windisch mit erneuerbarer Energie erfolgen – und eigne sich gut für die sogenannte Sektorkopplung zwischen Strom, Wärme und Verkehr.

Das Elektro-Postauto wird mit lokaler, erneuerbarer Energie betrieben. Claudia Meier (26. August 2021)

Apropos Verkehr: Sehr am Herzen liege der IBB das erste Elektro-Postauto in der Region, das seit Juni 2021 im fahrplanmässigen Einsatz steht, führte Pfiffner aus. Betrieben wird das Fahrzeug mit lokaler, erneuerbarer Energie. Auf dem Dach des Busterminals am Bahnhof wurde dafür eine Fotovoltaikanlage errichtet. Seit kurzem ist nun ebenfalls ein Grossspeicher installiert mit dem Ziel, die durch die Schnellladung entstehenden Leistungsspitzen im Netz zu brechen. Mit an Bord ist die Fachhochschule.

Für Überbauung wird Gestaltungsplan erarbeitet

Ein energetisches Leuchtturmprojekt entstehen soll zudem mit der Wohnüberbauung Bi­lander. Derzeit werde der Gestaltungsplan erarbeitet, erklärte Pfiffner. Nach dem Architekturwettbewerb und der Präsentation seien viele Rückmeldungen eingegangen, die eingeflossen sind. «Wir sind überzeugt, dass dieses Grundkonzept sehr gut ist.»

Auf dem Areal Bilander soll eine Wohnüberbauung von hoher architektonischer Qualität entstehen. mhu (3. Februar 2020)

Beschäftigt hat sich die IBB – das ist der Titelbild-Gestaltung des aktuellen Geschäftsberichts anzusehen – nicht zuletzt mit der Cyber-Sicherheit, die in der zunehmend digitalisierten Welt immer mehr an Bedeutung gewinne, so Pfiffner. Mit der erfolgreichen ISO-Zertifizierung gehe die IBB einen anerkannten Weg. Als Betreiberin von kritischen Infrastrukturen und als Dienstleisterin werde dem Schutz von Daten ein hoher Stellenwert eingeräumt.

Die Dividende an die Stadt Brugg, so der Antrag an die Generalversammlung, soll unverändert bleiben bei 2,73 Mio. Franken.