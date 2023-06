Brugg «Startschuss für ein vielversprechendes Projekt»: Spatenstich für Überbauung «Bruggblick» erfolgt Zwei Terrassenhäuser mit insgesamt zwölf Wohnungen inklusive gemeinsamer Tiefgarage sollen am Rebmoosweg entstehen. Am Spatenstich vom 15. Juni konnten sich die Eigentümerinnen und Eigentümer kennen lernen.

Bei den beiden geplanten Häusern sind die Terrassen unterschiedlich gross. Bild: zvg

Am Donnerstag, 15. Juni, fand der Spatenstich für die neue Überbauung «Bruggblick» statt. Zwei moderne Terrassenhäuser mit insgesamt zwölf Wohnungen sollen am Fuss des Bruggerbergs, unterhalb des Waldrands am Rebmoosweg entstehen. Bei den beiden Neubauten werden einzelne Niveaus gespiegelt und versetzt, was eine Vielzahl an unterschiedlichen Terrassengrössen ermöglicht. Die gemeinsame Tiefgarage hat 22 Stellplätze.

Beat Engelhardt (v.l.), Projektleitung Realisierung, Adi Steger, Mitglied der Geschäftsleitung bei Thalmann Steger Achitekten AG, künftige Eigentümerinnen und Eigentümer sowie weitere am Projekt Beteiligte. Bild: zvg

Die zukünftigen Eigentümerinnen und Eigentümer waren eingeladen, gemeinsam mit dem Planerteam und Vertreterinnen und Vertretern der Gross Generalunternehmung AG den Beginn der Bauarbeiten zu feiern. Bei schönstem Wetter trafen sich alle Beteiligten zum ersten Mal und nutzten die Gelegenheit, um sich kennen zu lernen.

«Es war ein aufregender Tag, der den Startschuss für ein vielversprechendes Projekt gab», heisst es vonseiten der Gross Generalunternehmung AG. Nach dem Aushub werde der Baumeister Ende August mit seinen Arbeiten beginnen. «Wir freuen uns darauf, die Fortschritte in den kommenden Monaten zu verfolgen, und sind gespannt auf das Endergebnis, welches mit Bauvollendung 2024 den Start für ein neues Kapitel im Leben der zukünftigen Eigentümer einläutet», schreibt die Gross Generalunternehmung AG. (az)