Brugg Stark betrunken einen Unfall verursacht – eine beteiligte Person verletzt Am Montagnachmittag prallte eine Automobilistin in Brugg in das Heck eines vor ihr stehenden Fahrzeugs. Sie musste ihren Führerausweis abgeben.

Stark betrunken verursachte eine Automobilistin am Montagnachmittag in Brugg eine Auffahrkollision. Kapo AG

In einem VW Polo war am Montag um 14.50 Uhr eine 32-Jährige auf der Zurzacherstrasse in Richtung Lauffohr unterwegs. Dabei realisierte sie zu spät, dass der Verkehr auf Höhe der Langmattstrasse zum Stillstand gekommen war. In der Folge prallte die Automobilistin heftig gegen das Heck eines vor ihr befindlichen Audi. Auch streifte der Kleinwagen einen neben dem Audi stehenden BMW, dessen Lenker nach links hatte abbiegen wollen.

Die 26-jährige Lenkerin des Audi klagte über starke Kopf und Nackenschmerzen. Eine Ambulanz brachte sie zur Untersuchung ins Spital. Die Kantonspolizei Aargau stellte fest, dass die Unfallverursacherin stark betrunken war. Sie wurde an die Staatsanwaltschaft verzeigt und musste ihren Führerausweis abgeben. Am VW sowie am Audi entstand Totalschaden. Der BMW wurde nur leicht beschädigt. (pd/pin)

