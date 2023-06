Brugg Stadtrat beantragt erneut 285 zusätzliche Stellenprozent – Gesamtschulleiter soll Abteilungsleiter werden Die Abschaffung der Schulpflege, weitere Vorgaben des Kantons und steigende Schülerzahlen erfordern eine Reorganisation der Schule Brugg. Ausserdem soll es für das Zimmermannhaus Kunst & Musik neu eine Stellvertretung geben. Der Einwohnerrat entscheidet an der Sitzung vom 23. Juni darüber.

Blick auf das erweiterte Schulhaus Stapfer und dahinter den Park mit der Musikschule: Laut Stadtrat ist die Zahl der Schulkinder in Brugg gestiegen. Bild: René Schneider

Letztes Jahr plante der Brugger Stadtrat, im Herbst über zehn zusätzliche Stellen für die Verwaltung zu beantragen. Der Einwohnerrat erkannte den Handlungsbedarf und stimmte den Anträgen im Oktober 2022 mit einer kleinen Anpassung mehrheitlich zu. Noch sind nicht alle der neu bewilligten Stellen besetzt. Die Ausschreibungen haben sich insbesondere bei der Abteilung Planung und Bau verzögert. Dazu kamen Kündigungen unter anderem von Abteilungsleiter Stefan Hein und Stadtplanerin Bigna Lüthy.

Für die nächste Einwohnerratssitzung vom 23. Juni beantrag der Stadtrat die Schaffung zusätzlicher Stellenpensen. Diesmal geht es um total 285 Stellenprozente mit jährlich wiederkehrenden Kosten von 377’000 Franken für den Schulbereich und eine Stellvertretung für das Zimmermannhaus Kunst & Musik.

Abteilungsleiter wird Teil der Stadtverwaltung

Bereits die Abschaffung der Schulpflege im Kanton Aargau per 1. Januar 2022 erforderte neue Führungsstrukturen. Zeitgleich habe das kantonale Departement Bildung, Kultur und Sport, in dessen Verantwortungsbereich die Lehrpersonen der Volksschulen fallen, ein neues Lohnsystem für Lehrpersonen implementiert und neue Vorgaben für deren Anstellung erlassen, schreibt der Stadtrat in seiner Botschaft. Zusammen mit dem Anstieg der Schülerzahl habe dies sowohl auf Ebene Schulleitung wie auf Ebene Schulverwaltung zu einem deutlich höheren Aufwand geführt.

Siegbert Jäckle ist seit August 2018 Gesamtschulleiter in Brugg. Bild: zvg

Zudem haben sich die Aufgaben des Gesamtschulleiters weg von Schulleitungsfunktionen und hin zu einem Geschäftsführer beziehungsweise innerhalb des städtischen Systems zu einem Abteilungsleiter entwickelt. Deshalb wird beantragt, den Lohnaufwand von 100 Stellenprozent (gegenwärtig 180’000 Franken) über die Stadt zu finanzieren und das dadurch aus der kantonalen Ressourcierung frei werdende Pensum von

100 Stellenprozent bei den Schulleitungen einzusetzen. Zudem soll die Schulverwaltung um 130 Stellenprozent verstärkt werden, was 132’000 Franken pro Jahr kostet.

Für das Aufstocken der Musikschulleitung von 50 auf 65 Prozent werden 19’000 Franken pro Jahr beantragt und für die Erhöhung der Musikschulverwaltung von 65 auf 75 Prozent 10’000 Franken pro Jahr.

Stephan Langenbach wird ab 1. August 2023 neuer Leiter der Musikschule Brugg. Bild: zvg

Das Zimmermannhaus Kunst & Musik wird von einer Person mit einem Pensum von 65 Prozent geleitet. Mit der Erhöhung des Stellenetats von

65 auf 95 Prozent wird zukünftig eine Stellvertretung ermöglicht, was jährlich 36’000 Franken kostet. Zusätzlichen Aufwand verursachten die Vermittlung, das Fundraising, die Beteiligung an Kollaborationen wie «Kulturbrugg» oder «Dokumentarfilmtage» sowie der Bereich «Kunst im öffentlichen Raum».

Umstritten ist die Stelle für das Zimmermannhaus

In den Fraktionssitzungen der Brugger Parteien hat diese Botschaft des Stadtrats zu langen Diskussionen geführt. Laut der SP ist die Schaffung von zusätzlichen Stellen bei der Schulverwaltung so schnell als möglich umzusetzen. Auch den restlichen Anträgen können die Sozialdemokraten folgen.

Der stark erhöhte Aufwand für die Gesamtschulleitung sei im Rahmen der Debatte zur Abschaffung der Schulpflege voraussehbar gewesen, jedoch dannzumal aus abstimmungspolitischen Gründen kaum beachtet worden. «Die Personalplanung scheint uns in den letzten Jahren nicht sehr kongruent, mal werden neue Stellen gefordert, mal werden sie wieder verschoben oder scheinen nicht mehr nötig», kritisiert die SP.

Wie es mit dem Zimmermannhaus und dem Areal daneben weitergehen soll, ist in Brugg noch nicht bekannt. Bild: Flavia Rüdiger

Auch Die Mitte, die GLP und die FDP unterstützen die Schaffung zusätzlicher Stellenpensen für die Schule Brugg. Eine gut funktionierende Volksschule ist laut GLP ein Standortvorteil. Die Qualität der öffentlichen Schule liege ihr am Herzen, so die Mitte-Partei.

Die GLP hingegen sieht die zusätzlichen 30 Prozent für das Zimmermannhaus kritisch. Weil in Brugg noch immer ein Kulturkonzept fehlt, würde die GLP allenfalls einer befristeten Stelle zustimmen. Ähnlich tönt es bei der Freisinnigen. «Die FDP wird die Stellenerhöhung für das Zimmermannhaus ablehnen. Bevor nicht klar ist, wie die Zukunft dieser kulturellen Institution aussieht, sind Pensenerhöhungen fehl am Platz.» Weil sie den Bedarf erkennt, wird die Mitte-Partei einer Stellvertreterregelung im Zimmermannhaus zustimmen.

«Den Ernst der Lage noch nicht begriffen»

Die EVP zeigt sich erstaunt, dass man das Problem des Gesamtschulleiters, «welcher sich offenbar nicht mehr seinen Kernaufgaben widmen kann, mit dem Angebot einer neuen Stelle abseits der operativen Leitung lösen will». Die Partei wolle in die Bildung, sprich gute Schulen, investieren. Jedoch ist sie der Meinung, «dass nicht die angestrebte Geschäftsleitung, sondern die Basis, welche täglich mit unseren Kindern arbeitet, gestärkt werden muss».

Die grösste Ablehnung kommt, wie erwartet, von der SVP. Die erneuten Stellenanträge nach dem Aufstocken im letzten Herbst zeigten, dass der Ernst der Lage noch nicht erkannt worden sei. Damals habe sich nur die SVP dagegen gewehrt. Diesmal würden allein für die Abteilungsleitung Volksschule jährlich wiederkehrende Kosten von 180’000 Franken beantragt und für die Stellvertretung Zimmermannhaus Kunst & Musik 36’000 Franken (bei einem Vollzeitjob wären das 120’000 Franken/Jahr).