Brugg Stadt und Vereine laden zum Tag der offenen Tür im Stadion Au Am 2. September kann die neue Infrastruktur der Sportanlage besichtigt werden. Zudem geben Vereine einen Einblick in ihre Tätigkeit. Und für die Schülerinnen und Schüler des Berufs- und Weiterbildungszentrums Brugg gibt es im Geissenschachen eine Neuerung.

Nach mehrmonatiger Bautätigkeit kann die Öffentlichkeit den neuen Eingangsbereich in Kürze besichtigen. Bild: Claudia Meier

«Das Stadion Au präsentiert sich in neuem Kleid», schreibt die Stadt Brugg in einer Mitteilung. «Der Eingangsbereich wurde komplett neu gestaltet, den Sportlerinnen und Sportlern sowie Besucherinnen und Besuchern wird ein würdiger Empfang gewährt.» So garantiere ein Tickethäuschen beim Eingang eine effiziente Kontrolle beim Einlass zu einer Veranstaltung.

Vereine können nun im Fitnessraum in der oberen Etage trainieren, ebenso sind neu ein Speaker- sowie ein Schulungsraum vorhanden. Auch gibt es ein Restaurant, das von Veranstalterinnen und Veranstaltern gemietet werden kann.

Am 18. April befand sich der neue Eingangsbereich des Stadions Au noch voll im Bau. Bild: Deborah Bläuer

Schnuppertag im Schwingkeller und Fussballspiele

Sportlerinnen und Sportler aus sämtlichen Sparten fänden eine Infrastruktur vor, die ihren Bedürfnissen entspreche, heisst es in der Mitteilung. Diese kann am Tag der offenen Tür am Samstag, 2. September, von 11 bis 14 Uhr besichtigt werden.

Um allen Interessierten zu zeigen, wie breitbandig die Anlage genutzt werde, seien zudem einige der ansässigen Vereine vor Ort und gäben einen Einblick in ihre Tätigkeit, so die Stadt. Der Tennis Club Brugg führt die Club-Meisterschaften der Junioren durch, der Schwingklub Baden-Brugg lädt im Schwingkeller zu einem Schnuppertag ein und ab 10 Uhr kann bei Fussballspielen mitgefiebert werden.

Am 22. November vergangenen Jahres erfolgte der Spatenstich für den Beginn der Bauarbeiten. Bild: Deborah Bläuer

Wer selbst sportlich aktiv sein möchte, kommt in entsprechender Ausrüstung, nimmt am öffentlichen Training der Laufsportgruppe Brugg von 13 bis 14 Uhr teil und versucht anschliessend sein Glück beim Wettbewerb. Die Besucherinnen und Besucher werden zu Wurst und Brot und Getränken eingeladen.

Weiter ist in der Mitteilung zu lesen: «Zeitgleich mit dem Stadioneingang kann das erneuerte Naturrasenfeld im Geissenschachen dem Betrieb übergeben werden.» Die Schülerinnen und Schüler des Berufs- und Weiterbildungszentrums Brugg werden ab dem 4. September wieder darauf trainieren. (az)