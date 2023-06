Brugg Stadt informiert Bevölkerung über die Erneuerung der Sommerhaldenstrasse und den neuen Begegnungsort Der Stadtrat Brugg lädt Anwohnerinnen und Anwohner sowie die 50 Mitglieder des Einwohnerrats und alle Interessierten am Dienstag, 13. Juni, von 19 bis 21 Uhr in die Aula Schulhaus Langmatt ein. Präsentiert werden die geprüften Varianten zur Erneuerung der Strasse vor der Schulanlage sowie das bevorzugte Sanierungsprojekt.

Beim Bau der Holzheizzentrale wurden an der Sommerhaldenstrasse Findlinge gefunden. Ob diese den neuen Begegnungsort bereichern könnten, ist noch offen. Bild: Claudia Meier

Bekanntlich erstellt die IBB Energie AG an der Sommerhaldenstrasse im Bereich des bestehenden Parkplatzes der Schulanlage Au/Erle/Langmatt eine Heizzentrale mit Holzhackschnitzeln. In einer ersten Etappe wird das Fernwärmenetz ab dem Rebmoosweg bis zur Langmattstrasse ausgebaut. Im kommenden Jahr werde in einer weiteren Etappe das Fernwärmenetz Richtung Reinerstrasse ausgeweitet, schreibt der Stadtrat Brugg in einer Mitteilung.

Brugg-Lauffohr: Blick von der Reinerstrasse in die Sommerhaldenstrasse. Bild: Claudia Meier

Im Zusammenhang mit der Realisierung des Fernwärmenetzes nutzt die Stadt Brugg Synergien und will den Strassenraum gesamtheitlich aufwerten. Der Einwohnerrat stimmte im vergangenen März dem Projektierungskredit «Erneuerung der Sommerhaldenstrasse und Gestaltung Begegnungsort» zu und wird im Oktober 2023 über den Baukredit befinden.

Verkehrssicherheit und Versickerung sind Themen

Nun möchte der Stadtrat ein gesamtheitliches Konzept für die Erneuerung der Sommerhaldenstrasse und die Gestaltung eines Begegnungsorts präsentieren. Dieses berücksichtige neben den unterschiedlichen Bedürfnissen an den Strassenraum auch die Themen Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Funktionalität für die verschiedenen Verkehrsarten und Versickerung des Oberflächenwassers, schreibt die Regierung weiter.

Die Schulanlage Au-Langmatt an der Sommerhaldenstrasse in Brugg-Lauffohr mit dem Schulhaus Erle: Der Strassenraum wird neu gestaltet. Bild: Michael Hunziker

Aus diesem Grund lädt der Stadtrat die Anwohnerinnen und Anwohner, die Mitglieder des Einwohnerrats und alle weiteren Interessierten am Dienstag, 13. Juni, von 19 bis 21 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in die Aula im Schulhaus Langmatt ein. Dort werden den Anwesenden die geprüften Varianten der Erneuerung Sommerhaldenstrasse und der Gestaltung des Begegnungsorts vor der Schulanlage Au/Erle/Langmatt präsentiert sowie das bevorzugte Sanierungsprojekt erläutert. (az)