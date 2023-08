Brugg So ist das Angebot von Lesen und Schreiben Aargau in der Stadtbibliothek gestartet An zwei Samstagen pro Monat bekommen Menschen mit einer Lese- und Schreibschwäche neu auch im Effingerhof in Brugg kostenlos Unterstützung, etwa beim Schreiben oder Korrigieren von Texten. Am Samstag, 26. August, stand die Schreibbar zum ersten Mal offen.

Im Effingerhof spannt die Stadtbibliothek Brugg neu mit Lesen und Schreiben für Erwachsene Aargau zusammen. Bild: Claudia Meier

Wer mit Lesen und Schreiben Mühe hat, versucht dies oft geheim zu halten und entwickelt eigene Strategien, um damit durchs Leben zu kommen. Das kann zu Schwierigkeiten im Beruf führen, Unverständnis in der Gesellschaft, Dauerstress und Selbstzweifel.

Der Verein Lesen und Schreiben für Erwachsene Aargau besteht seit 1987. Er setzt sich dafür ein, dass Erwachsene mit deutscher Muttersprache in Kursen besser lesen und schreiben lernen. Ein besonders niederschwelliges Angebot ist die sogenannte Schreibbar.

Am ersten und letzten Samstag im Monat

Hier bekommen Ratsuchende Hilfe beim Formulare ausfüllen, Bewerbungen schreiben oder Texte korrigieren. Seit dem 26. August gibt es dieses kostenloses Angebot auch in der Stadtbibliothek Brugg. Interessierte können jeweils ohne Anmeldung am ersten und letzten Samstag im Monat zwischen 11 und 13 Uhr an der Storchengasse 15 im Effingerhof in einem separaten Raum vorbeischauen.

Bei der Premiere seien zwei Personen gekommen, sagt Jacqueline Gabi Pauli von der zuständigen Geschäftsstelle. Meistens seien es zwei bis vier Personen. Beim Korrigieren einer Vertiefungsarbeit komme jemand vielleicht auch mehrmals vorbei.

Durch den Umzug vom Zimmermannhaus in den Effingerhof ist das Schreibbar-Angebot für die Stadtbibliothek Brugg umsetzbar geworden.