Brugg Sie schwingen obenaus beim iBBooster und sichern sich einen schönen Zustupf Die Bevölkerung wählt ihre Favoriten: Jetzt steht fest, wer bei der Gönnerplattform der Brugger Energieversorgerin IBB die Nase vorne hat.

Das Sub Divo Festival im Amphitheater Windisch, das im vergangenen Jahr erstmals stattfand, soll im kommenden September in die nächste Runde gehen. zvg

Ein willkommener Beitrag an den Konzert- oder Turnerabend, an die neuen Mannschaftstrikots? Die unterschiedlichen Vereine, Gruppierungen und Organisationen waren aufgerufen, ihre vielfältigen Ideen einzureichen – und sich einen schönen Zustupf zu sichern für die Finanzierung ihrer Projekte.

Unter dem Titel «iBBooster – Wo Vereine Franken finden» hat die Brugger Energieversorgerin IBB erneut ihre Gönnerplattform lanciert. Alle konnten in der Folge den Favoriten wählen und ihre Stimme abgeben. Bis Mittwochmittag war die Teilnahme möglich.

Zufallspreise per Online-Zufallsgenerator verlost

Wer holt sich den Gewinn von 5000 Franken für den ersten, von 1000 Franken für den zweiten Platz? In der Kategorie Kultur schwingt der Verein Vindonissa Revival obenaus für die Durchführung des zweiten Sub Divo Festivals im Amphitheater Windisch, vor der Organisation Schwarmgold, die den Bienenstandort in Villnachern nachhaltig verbessern will.

Der BSC Havana Shots Aargau aus Birr erhält einen Beitrag an die Reparatur des Schutzzauns beim Beachsoccer-Platz. zvg

In der Kategorie Sport macht der BSC Havana Shots Aargau aus Birr das Rennen mit dem Projekt für die Ausbesserung des Schutzzauns beim Beachsoccer-Platz, gefolgt vom Kanuclub Brugg, der die Duschen im Clubhaus ersetzen will.

Die Tipispielgruppe Villnachern mit der Feier zum 10-Jahr-Jubiläum hat in der Kategorie Soziales die Nase vorn, dahinter folgt das Sommerlager 2022 des Blauring Windisch.

Unter allen Vereinen, die bei der öffentlichen Webabstimmung leer ausgegangen sind, hat die IBB per Online-Zufallsgenerator sechs Zusatzpreise in der Höhe von je 500 Franken verlost. Einen solchen erhalten: Ortsgruppe Hausen der Aargauischen Turnveteranen-Vereinigung für die Tätigkeiten der Turnveteranen Hausen; Bird­Life Naturschutz Brugg und Umgebung für die Mauersegler-Webcam im Schwarzen Turm in Brugg; Neuer Turnverein Schinznach-Bad für den Turnerabend; Tennis Club Brugg für die Zukunftswerkstatt; FC Brugg für das 30 Jahr-Jubiläum Trainingslager Celerina; Musikgesellschaft Hausen für eine 3. Bläserklasse für Erwachsene.

Das Rennen war «rasant und knapp»

«Beim iBBooster geben wir das Ruder komplett aus der Hand. Es ist jedes Mal eine Freude zu sehen, wie vielfältig die eingereichten Projekte sind und es ist spannend zu verfolgen, welche davon in der öffentlichen Webabstimmung Gönnerbeiträge von uns gewinnen», sagt Marita Kuonen, Projektleiterin Marketing und Kommunikation bei der IBB.

Auch diesmal sei das Rennen «rasant und knapp» gewesen. «Ich drückte dabei vielen Projekten gleichzeitig die Daumen.» Eigentlich sei sie ganz froh, dass sie die Qual der Wahl nicht selber hatte, sondern die Einwohnerinnen und Einwohner der Region mitbestimmen durften, so Marita Kuonen abschliessend.