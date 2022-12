Brugg Seinem Verfolger schlug er die Weinflasche mit voller Wucht auf den Kopf Ein 20-Jähriger wurde beim Diebstahl ertappt im Migrolino-Shop. Vor dem Bezirksgericht in Brugg stand er noch wegen einer ganzen Reihe weiterer Vorwürfe: von mehrfachem Hausfriedensbruch über Beschimpfung und Bestechung schweizerischer Amtsträger bis zu Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen.



Er sei sich bewusst, dass er Fehler gemacht habe, sagte Deon (Name geändert) vor dem Bezirksgericht in Brugg. Aber er wolle sich ändern und bessern.

Dem 20-Jährigen aus dem Kanton Solothurn wurde eine ganze Liste von strafbaren Handlungen zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten sowie eine Busse von 3000 Franken.

Gemäss der siebenseitigen Anklageschrift wurde der Beschuldigte an einem Freitagabend im Juni 2020 beim Diebstahl einer Weinflasche ertappt im Migrolino-Shop in der Brugger Bahnhofunterführung. Dem Mitarbeiter, der ihn verfolgte, schlug er die Weinflasche so fest auf den Kopf, dass dieser eine Rissquetschwunde erlitt. Die Flasche ging dabei zu Bruch.

Trotz Hausverbot in Coop-Filialen aufgehalten

In der Nacht zuvor soll der Beschuldigte Getränke und Esswaren im Wert von über 900 Franken aus einem beschädigten Selecta-Automaten an einer Haltestelle in Zürich genommen haben. Dort habe er ebenfalls die Bahngleise betreten.

Weiter habe er sich nur wenige Tage später entgegen einer gegenüber ihm von der Kantonspolizei Aargau erlassenen Verfügung auf dem Brugger Stadtgebiet aufgehalten. Auch Coop-Filialen in Lenzburg und mehrmals in Olten habe er trotz schriftlichem Hausverbot betreten und Wodka-Flaschen gestohlen. Zugetragen haben sich diese Vorfälle zwischen August und Oktober 2020.

Bei einer Kontrolle der Stadtpolizei Aarau Ende Oktober 2020 auf dem Schlossplatz hat der Beschuldigte laut Anklageschrift mehrfach «fuck the police» gerufen und einen vollen Getränkebecher in Richtung der Polizei geworfen. Er habe sich geweigert, sich auszuweisen, sich massiv körperlich gewehrt und versucht, den einen Polizisten anzuspucken. Dem anderen soll er 5000 Franken angeboten haben, wenn er ihn umgehend aus der Personenkontrolle entlasse. Beide Polizisten habe er mehrfach als «Hurensohn» bezeichnet.

Über 100 Jugendliche waren auf dem Schlossplatz

Einer der Polizisten sagte als Auskunftsperson vor dem Bezirksgericht aus. Der Schlossplatz in Aarau sei ein neuralgischer Punkt. Die Patrouille habe die Jugendlichen auf die Abstandsregeln und Maskenpflicht hinweisen wollen. Die Stimmung sei gereizt gewesen, der Beschuldigte habe versucht, sich wegzureissen, sei schliesslich zu Boden geführt, arretiert und auf den Posten gebracht worden. «Es war hektisch», erinnerte sich der Polizist.

Der beschuldigte Deon erschien im grauen Trainer und mit Turnschuhen zur Gerichtsverhandlung. Die rote Jacke und die schwarze Mütze legte er vor sich auf den Tisch. Begleitet wurde er von zwei Polizisten. Er befindet sich – wegen eines anderen Vorfalls, der nicht Thema war in Brugg – im vorzeitigen Strafvollzug.

Es seien über 100 Jugendliche auf dem Schlossplatz gewesen, schilderte er gegenüber Gerichtspräsidentin Chantale Imobersteg seine Sicht der Dinge. Er habe weder «fuck the police» gerufen noch einen Getränkebecher geworfen. Diesen habe ihm jemand aus der Hand geschlagen.

Er sei irritiert gewesen über die Kontrolle, habe diese als Bedrohung wahrgenommen. Gespuckt habe er auf den Boden. Hätte er den Polizisten treffen wollen, hätte er das – «ist ja nicht schwierig» – auch geschafft. «Hurensohn» habe er zwar gesagt, aber nicht die Polizisten gemeint. Und dass er dem einen 5000 Franken für die Entlassung aus der Personenkontrolle anbot, sei ein Spass gewesen.

Im Migrolino-Shop in Brugg habe er Angst bekommen vor dem Mitarbeiter, der ihn verfolgte, führte Deon aus. Er habe sich gewehrt und in Panik zugeschlagen. Verletzen wollen habe er den Mann nicht. Dass er die Flasche mitgehen liess, sei eine dumme Idee gewesen, gab der Beschuldigte zu. Er sei mit Bekannten dort gewesen, habe viel Alkohol getrunken.

Er besucht Therapie wegen seines Alkoholproblems

Deon wuchs in einem strenggläubigen muslimischen Umfeld auf, musste sein Elternhaus verlassen, bezog Sozialhilfe. Seit er in Haft sei, besuche er eine Therapie wegen seines Alkoholproblems, hielt er fest. Ziel sei es, eine Ausbildung zu absolvieren und eine Arbeitsstelle zu finden.

Dass er sich mehrmals in Coop-Filialen aufgehalten hat, bestritt Deon nicht. Er habe aber nicht gewusst, dass ein Hausverbot für alle Verkaufsstellen gelte. Zum Vorwurf des mehrfachen geringfügigen Diebstahls sagte er, dass er jeweils erst im Laden bemerkt habe, dass er kein Geld dabei habe. Den Diebstahl beim Selecta-Automaten in Zürich bestritt er. «Das bin ich echt nicht gewesen.» Dass er die Gleise betreten habe, stimme dagegen.

Verteidiger machte fehlende gültige Strafanträge geltend

Der Verteidiger räumte in seinem Plädoyer ein, dass der Beschuldigte zeitweise einen Lebensstil pflegte, der die Grenzen der Zulässigkeit überschritt, dass der Alkoholkonsum den Alltag prägte. Aber er kümmere sich – nach Rückschlägen – um sein soziales und berufliches Fortkommen, um die Integration.

Zu mehreren in der Anklageschrift gemachten Darstellungen setzte der Verteidiger ein Fragezeichen, zweifelte, ob die Voraussetzungen für eine Verurteilung erfüllt sind. Schon zu Beginn der Verhandlung hatte er in Bezug auf mehrere Anklageziffern fehlende gültige Strafanträge geltend gemacht. Wegen geringer Verschulden erachtete der Verteidiger eine bedingte Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 10 Franken sowie eine Busse von 700 Franken als angemessen für den Beschuldigten.

Freigesprochen vom Vorwurf der Bestechung

Das Gericht sprach ihn schuldig der qualifizierten einfachen Körperverletzung, des mehrfachen Hausfriedensbruchs, des mehrfachen geringfügigen Diebstahls, der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, der Beschimpfung, des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen sowie der Übertretung des Eisenbahngesetzes.

Verurteilt wurde er zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 4 Monaten – es handelt sich um eine Zusatzstrafe, weil er im vergangenen Jahr im Kanton Zürich wegen eines Delikts verurteilt worden war –, einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 10 Franken sowie einer Busse von 800 Franken. Übernehmen muss der Beschuldigte sieben Zehntel der Anklagegebühr sowie der Verfahrenskosten.

Dass er die Weinflasche dem Mitarbeiter des Migrolino-Shops mit Wucht auf den Kopf schlug, sei sehr gefährlich und keine Notwehr gewesen, kam das Gericht zum Schluss. Es sei ein glücklicher Umstand gewesen, dass nicht mehr passiert sei.



Anerkannt und erstellt sei, so das Gericht, dass er sich über das Hausverbot in den Coop-Filialen hinweggesetzt und verschiedene Flaschen gestohlen habe, dass er einer amtlichen Verfügung nicht Folge geleistet und ohne Erlaubnis die Bahngleise betreten habe.

Keine Anhaltspunkte bestehen laut Gericht dagegen, welche Gegenstände er aus dem Selecta-Automaten genommen haben soll. Freigesprochen wurde er vom Vorwurf des Diebstahls wie auch vom Vorwurf der Bestechung. Das Gericht ging, nach dem Grundsatz «in dubio pro reo» davon aus, dass die Aussage nicht ernst gemeint war. Nicht eindeutig verifiziert werden könne überdies, ob der Beschuldigte «fuck the police» gesagt und den Getränkebecher geworfen habe.