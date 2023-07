Brugg Schon wieder: Unbekannte brachen in die Migros ein – Überwachungsvideos werden nun gesichert Am Dienstagmorgen war die Kantonspolizei Aargau beim Brugger Neumarkt im Einsatz. Gemäss Sprecher Daniel Wächter gab es «diverses Deliktsgut».

Kein Durchgang mehr: Der Eingang von der Bahnhofsunterführung in die Migros ist am Dienstagmorgen um 8 Uhr gesperrt. Bild: Claudia Meier

Letzte Woche erst knackten Unbekannte 16 Autos und in einer Apotheke in der Innenstadt gab es einen Einbruchsversuch. Am Morgen des 18. Julis stand die Kantonspolizei (Kapo) Aargau bereits wieder in Brugg im Einsatz. Wie Mediensprecher Daniel Wächter auf Anfrage der AZ erklärt, ist die Kapo dieses Mal wegen Einbruchs in die Migros im Neumarkt ausgerückt.

Bezüglich der Höhe des Sachschadens und wie viel Geld respektive Waren entwendet worden sind, äussert sich die Detailhändlerin am Dienstagvormittag nicht. Migros-Mediensprecherin Pia Schüpbach sagt: «Da die Abklärungen noch am Laufen sind, können wir darüber leider keine Auskunft geben.» Für die Kundschaft kam und komme es aber zu keinen Einschränkungen.

Die Sicherheitsmassnahmen wurden verstärkt

Die Kantonspolizei Aargau dahingegen spricht bereits am Dienstagnachmittag von diversem Deliktsgut. Unklar ist, um was es sich genau handelt und in welcher Menge. Auch zur Täterschaft könne man noch nichts sagen, beantwortet Daniel Wächter die entsprechende Frage.

Somit ist ebenso noch offen, ob es einen Zusammenhang mit den aufgebrochenen Autos und dem Einbruchsversuch in der Apotheke vom 11. auf den 12. Juli gibt. Im Fall Migros sei nun eine Videosicherung veranlasst worden.

Am 18. Juli steht die Kantonspolizei Aargau wieder auf dem Neumarktplatz. Bild: Maja Reznicek

Für die Brugger Migros ist es nicht der erste Einbruch in den letzten Wochen: Gemäss dem Kapo-Mediensprecher kam es im Mai bereits dreimal zu solchen Straftaten. Für einen Einbruch am 26. Mai habe die Kapo inzwischen einen Tatverdächtigen verhaften können.

Wie die AZ aus sicherer Quelle erfahren hat, verstärkte die Detailhändlerin aufgrund der Vorfälle die Sicherheitsmassnahmen vor Ort. Das bestätigt die Migros auf Nachfrage nicht. «Über getroffene Sicherheitsvorkehrungen berichten wir verständlicherweise nicht», führt Sprecherin Pia Schüpbach dazu aus.