Brugg Schon wieder: In die Migros wurde eingebrochen – nicht zum ersten Mal in den letzten Wochen Am Dienstagmorgen war die Kantonspolizei Aargau beim Brugger Neumarkt im Einsatz. Was schon feststeht.

Kein Durchgang mehr: Der Eingang von der Bahnhofsunterführung in die Migros ist am Dienstagmorgen gesperrt. Bild: Claudia Meier

Letzte Woche erst knackten Unbekannte 16 Autos und in einer Apotheke in der Innenstadt gab es einen Einbruchsversuch. Am Morgen des 18. Julis stand die Kantonspolizei (Kapo) Aargau bereits wieder in Brugg im Einsatz.

Wie Mediensprecher Daniel Wächter auf Anfrage erklärt, ist die Kapo dieses Mal wegen Einbruchs in die Migros ausgerückt. Mehr konnte gegen 9 Uhr noch nicht zum Vorfall gesagt werden, die Patrouille sei vor Ort.

Für die Brugger Migros ist es nicht der erste Einbruch in den letzten Wochen: Gemäss Wächter kam es im Mai bereits dreimal zu solchen Straftaten. Für einen Einbruch am 26. Mai habe die Kapo inzwischen einen Tatverdächtigen verhaften können.

++ Update folgt ++