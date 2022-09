Brugg Ruth Gross-Weber war Geschäftsfrau, Mutter, Soroptimistin – und sass als erste Frau für die FDP im Einwohnerrat Am 16. September ist die Bruggerin im Alter von 93 Jahren verstorben. Schon früh setzte sie sich für die Rechte der weiblichen Bevölkerung ein.

Ruth Gross-Weber wuchs mit zwei Geschwistern auf. Chris Iseli (9. März 2020)

Ruth Gross-Weber war eine Frau, die wusste, was sie wollte. Im Interview mit der AZ sagte die damals 89-Jährige: «Bei mir ist das schwierig, dass mich jemand nicht erst nimmt. Ich stehe hin und sage meine Meinung.» Im Juni 1929 geboren, wuchs die ursprüngliche Stadtzürcherin mit einer Schwester und einem Bruder in Zollikon auf.

In die Stadt Brugg zog sie erst «der Arbeit wegen» mit ihrem Mann Arthur, einem gebürtigen Winterthurer und Unternehmer. Schon früh setzte sich die dreifache Mutter intensiv für die Rechte von Frauen ein.

Vier Jahre lang sass Gross-Weber im Einwohnerrat Brugg. Alex Spichale

Neben ihrem Engagement im gemeinnützigen Frauenverein Brugg und Bezirk trat Ruth Gross-Weber nach Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Schweizerinnen 1971 als erste Frau für die FDP in den Brugger Einwohnerrat ein. Insgesamt vier Jahre lang übernahm sie das Amt. Ihre Tochter Karin Gross erklärt:

«Meine Mutter war auch eine Geschäftsfrau.»

Die ausgebildete Immobilienverwalterin kümmerte sich um die Finanzbuchhaltung der familieneigenen Firma – der heutigen Gross Generalunternehmung AG.

«Bis zuletzt war Ruth Gross-Weber aktive Soroptimistin»

Am 10. Mai 1980 rief Ruth Gross-Weber dann gemeinsam mit 28 anderen Frauen im Hotel Im Park in Schinznach-Bad den Service-Club «Soroptimist Club Brugg» – inzwischen Brugg Baden – ins Leben. Dieser ist Teil eines internationalen Netzwerkes von engagierten Frauen für Frauen, das sich «für eine Welt, in der Frauen und Mädchen gleiche Chancen und Rechte haben» einsetzt.

Der Soroptimist Club Brugg Baden verkauft immer wieder Tulpen für den guten Zweck. zvg

Im März 2020 erinnerte sich Gross-Weber zum 40-Jahr-Jubiläum an die Gründung zurück:

«Ich fand es lässig, dass es etwas nur für uns Frauen gab. Für einmal hatten die Männer nichts zu sagen.»

An den Aktionen der Soroptimistinnen, etwa dem Tulpen- und Apfelverkauf, bei dem Familien mit Kindern in Not und soziale Institutionen begünstigt werden, nahm die Bruggerin regelmässig teil. Empathisch, geradlinig und mit viel Liebe habe sie ihre Ziele verfolgt und den Club aufgebaut.

«Bis zuletzt war unsere Clubschwester Ruth engagierte und aktive Soroptimistin», schreibt die Vereinigung.

Vor zwei Jahren besuchte die Bruggerin noch Südafrika

Ruth Gross-Weber, erste Brugger FDP-Einwohnerrätin. zvg

Ruth Gross-Weber sei bis im 91. Lebensjahr «topfit» gewesen, heisst es vonseiten der Angehörigen. Noch 2019 respektive 2020 besuchten Tochter und Sohn mit ihrer Mutter Tschechien und Südafrika:

«Sie hatte zusätzlich eine Reise nach Malta vorgesehen, das ist dann aber nicht mehr gegangen.»

Vor sechs Monaten zog die alt Einwohnerrätin ins Pflegezentrum Süssbach.

Hier schlief die 93-Jährige am 16. September nach einem «erfüllten und abwechslungsreichen Leben» endgültig ein. In der Traueranzeige schreiben die Angehörigen: «Wir werden sie vermissen, sie aber gleichzeitig als lebensfrohe und unternehmungslustige Person mit fröhlichem Naturell und einer guten Prise Schalk gerne und für immer in Erinnerung behalten.»