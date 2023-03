Brugg «Rigoros»: Grünflächenpfleger zieht Berufsfachschule vor Verwaltungsgericht – weil diese sein Angebot ausschloss Die kantonale Institution in Brugg hat im Herbst einen Auftrag für unter anderem den Unterhalt der Umgebung vergeben. Vier von fünf Offerten wurden vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.

Die Berufsfachschule Gesundheit und Soziales befindet sich in Brugg an der Baslerstrasse. Bild: Claudia Meier

Überspitzt formalistisch habe der Kanton gehandelt. «Rigoros» und nur der reinen Form sei er gefolgt, beanstandete die Firma A. gegenüber dem Verwaltungsgericht. Im September hatte die kantonale Berufsfachschule Gesundheit und Soziales (BFGS) in Brugg einen Dienstleistungsauftrag zur Pflege ihrer Grünflächen öffentlich ausgeschrieben. Innert Eingabefrist gingen fünf Offerten ein.

Mitte November erteilte das Departement Bildung, Kultur und Sport dem Unternehmen C. den Zuschlag zum Preis von gut 292’000 Franken über die fünfjährige Vertragslaufzeit. Die vier anderen Angebote, so heisst es in den Akten, waren gleichentags vom Vergabeverfahren ausgeschlossen worden – darunter das der Firma A.

Sie erhob gegen diese Verfügung Beschwerde. Ihr Ausschluss sei rechtswidrig, der Entscheid aufzuheben. Zudem forderte das Unternehmen einen Schadenersatz von 675 Franken.

Firma sieht keinen schwerwiegenden Mangel

In der Erwägung des Verwaltungsgerichts äusserte sich die Vergabestelle zu den Gründen für den Ausschluss. Das Angebot der Beschwerdeführerin sei inhaltlich unvollständig gewesen und weiche «in wesentlichen Belangen von dem gemäss Pflichtenheft und Beilagen geforderten Inhalt» ab.

Fünf Eignungs- und diverse Zuschlagskriterien hatte das BFGS in der Ausschreibung definiert. Diese reichten gemäss Akten von der Erfahrung der Anbieter über die finanzielle Leistungsfähigkeit bis zur Qualität der Organisation. Bei den letzteren beiden haperte es bei der Firma A.

Innert Eingabefrist gingen fünf Offerten für den Dienstleistungsauftrag «Pflege der Grünflächen» ein. Symbolbild: Pius Amrein

Es fehlten Angaben und Unterlagen, etwa die Erfolgsrechnung und Bilanzen der letzten drei Jahre. So liesse sich das Angebot nicht beurteilen. Die Firma A. bezeichnet dies als keinen schwerwiegenden Mangel – da nachbesserungsfähig. In beiden Fällen ergänzte sie:

«Die Nachreichung der Unterlagen hätten keinen Einfluss auf das Preis-Leistungs-Verhältnis der Offerte gehabt.»

Auch wären die Mitbewerberinnen durch eine kurze Frist, um die Unterlagen zu komplettieren, nicht benachteiligt worden.

Klar unzulässig wäre die Nachreichung

Anders sah dies das Verwaltungsgericht. Aus den Ausschreibungsunterlagen gehe klar hervor, dass die fehlenden Dokumente eingereicht werden hätten müssen. Ausserdem stehe laut Pflichtenheft «unmissverständlich» fest, dass bei unvollständigen Angeboten und solchen, die die Eignungskriterien nicht erfüllen, ein Ausschluss vom Verfahren erfolge.

Bezüglich Bilanz und Erfolgsrechnung sei zudem mehr als fraglich, ob die Vergabestelle überhaupt berechtigt gewesen wäre, eine Nachreichung zu ermöglichen. Klar unzulässig wäre dies bei der Beschreibung zur Sicherstellung der Auftragsqualität:

«Das Dokument hat Einfluss darauf, wie das mit einem Viertel der Gesamtpunktzahl gewichtete Zuschlagskriterium ‹Qualität Organisation› bewertet wird.»

Dieses wirke sich auf das Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Mit dem Ausschluss halte sich der Kanton zudem an das Gleichbehandlungsgebot: Die anderen Firmen waren ebenfalls wegen fehlender Unterlagen nicht infrage gekommen. Das Verwaltungsgericht wies die Beschwerde ab und auferlegte die Verfahrenskosten von knapp 2200 Franken der Firma A.