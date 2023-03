Brugg Rettung aus luftiger Höhe: 80 Feuerwehrleute gaben am Gruppenführerkurs ihr Bestes Vom 20. bis zum 24. März lief in Brugg der Gruppenführerkurs der Aargauischen Gebäudeversicherung für Feuerwehrleute. Die Verantwortlichen gaben Auskunft und präsentierten zwei Einsatzübungen.

Die Verantwortlichen für den Gruppenführerkurs (von links): Michael Deppeler, Marcel Schleuniger und Manuel Keller. Bild: Julia Pellegrini

Verschiedenste Feuerwehrleute waren in den letzten Tagen in und um Brugg unterwegs: In der Stadt fand der Gruppenführerkurs der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) für Feuerwehrangehörige statt. Am 11. März im Vorbereitungskurs und vom 20. bis zum 24. März in der Hauptkurswoche eigneten sich rund 80 Feuerwehrleute aus dem ganzen Kanton an verschiedenen Übungseinsätzen in und um Brugg Fachwissen und Führungskompetenzen in diversen Bereichen an.

Mit dabei waren dieses Mal auch 14 Frauen – eine hohe Zahl, wie Manuel Keller, Kommandant der Feuerwehr Brugg, erklärte. Nebst Ortsfeuerwehren nahmen auch Betriebsfeuerwehren am Kurs teil.

Der Kurs ist eine logistische Herausforderung

Der Kaderkurs wurde von der AGV, vertreten durch Marcel Schleuniger, Kommandant Stützpunktfeuerwehr Zurzach, und Michael Deppeler, designierter Kommandant Feuerwehr Surbtal, geleitet und von der Feuerwehr Brugg organisiert. Die AGV hat den Auftrag, die Ausbildung von Feuerwehrleuten aus dem ganzen Kanton zu gewährleisten.

«Der Kurs ist eine logistische Herausforderung», erläuterte Keller. Von passenden Übungsplätzen über den Transport der Teilnehmenden bis hin zu deren Verpflegung: Laut Keller werde es auch von Jahr zu Jahr schwieriger, Restaurants zu finden, welche die rund 100 Beteiligten bewirtschaften können.

Geschäftiges Treiben bei einer Übung gleich neben der Aare in Brugg. Bild: Julia Pellegrini

In Brugg wurde der Gruppenführerkurs, der seit 2015 in dieser Form durchgeführt wird, nun bereits das dritte Mal in Folge abgehalten. Gebäude der Stadt und Abbruchliegenschaften dienten der Feuerwehr als Übungsgelände. «Die Kernaufgaben, welche die Teilnehmenden zu bewältigen hatten, waren mehrheitlich im Bereich Rettungsdienst und Brandbekämpfung», sagte Schleuniger. Abläufe wurden unter Zeitdruck durchgeführt und von einem Klassenlehrer oder einer Klassenlehrerin beobachtet und evaluiert.

Einsätze wurden im Team gemeistert

Der Gruppenführerkurs hatte zwei grundlegende Ziele. Einerseits sollten die Teilnehmenden lernen, wie Gruppen im Einsatz zu führen sind. Anderseits wurden die Gruppen auch fachspezifisch ausgebildet. Die 80 Feuerwehrleute wurden in zehn Klassen aufgeteilt, wobei immer ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin die Klasse durch das Einsatztraining führte.

Eines der vier Tanklöschfahrzeuge, die am Gruppenführerkurs im Einsatz sind. Bild: Julia Pellegrini

Schleuniger und Deppeler übernahmen dabei die Qualitätssicherung. «Wir beurteilten die Instruktoren und sorgten dafür, dass Standards eingehalten wurden», erklärte Schleuniger. Am Ende des Tages wurde reflektiert: Die verschiedenen Klassen rekapitulierten in Präsentationen vor den anderen die Einsätze und das Gelernte.

Effizientes Arbeiten war bei einem der Einsatztrainings an der Aare gleich unterhalb des Feuerwehrmagazins Brugg zu beobachten: Eine Klasse trainierte den Einsatz mit dem Tanklöschfahrzeug. Vier solcher Ersteinsatzfahrzeuge seien für den Kurs aufgeboten worden – zwei aus Brugg, zwei andere aus der Umgebung. «Die Gruppe trainierte neben den technischen Abläufen vor allem auch das Arbeiten im Team», sagte Schleuniger.

Eine Rettung aus dem zweiten Stock der PDAG

An einem zweiten Übungsort wurde Schwindelfreiheit vorausgesetzt: An einer Fassade der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) in Windisch übten die Kursteilnehmenden mit Leitern die Rettung von Personen aus dem ersten und zweiten Stock. Auch hier wurden die Abläufe von einem Instruktor begutachtet und danach besprochen.

Bei einer Rettungsübung mit Leitern geht es bei den PDAG hoch hinaus. Bild: Julia Pellegrini

Ob der Gruppenführerkurs der AGV nächstes Jahr erneut in Brugg stattfinden wird, weiss Schleuniger nicht. Eines ist allerdings sicher: Für einen Offizierskurs im Oktober werden wieder Feuerwehrleute aus dem ganzen Kanton nach Brugg reisen und hier ihre Ausbildung absolvieren.