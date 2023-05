Brugg Regio Weil 2022 weniger Projekte umgesetzt wurden, ist der Aufwandüberschuss kleiner An der letzten Vorstandssitzung von Brugg Regio wurden die Jahresrechnung und der Jahresbericht abgesegnet. Diese Anlässe aus dem vergangenen Jahr stehen auch 2023 wieder an.

Die regionale Berufsschau «Stifti» lockte 2022 viele Schülerinnen und Schüler. Brugg Regio half bei der Organisation. Bild: Noah Merz

Die Vorstandssitzung des Regionalplanungsverbands Brugg Regio fand am 27. April in der Mehrzweckhalle in Mülligen statt. Die Rechnung 2022 und der Revisorenbericht dazu wurden genehmigt und sind laut Medienmitteilung auf der Website einsehbar.

Brugg Regio umfasst 21 Mitgliedsgemeinden mit rund 52’500 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 31. 12. 2022). Der Verband fördert die Zusammenarbeit und setzt regionale Anliegen durch. Ausserdem vertritt Brugg Regio die regionalen Anliegen nach aussen hin. Neben der Raumplanung arbeitet der Verband bei der Standortförderung darauf hin, die Region als starken Wirtschaft-, Bildungs- und Forschungsstandort mit hoher Lebensqualität zu stärken, wie in der Medienmitteilung ausgeführt wird.

Die Jahresrechnung des Verbands von 2022 weist einen Aufwandüberschuss von 4662 Franken auf (Budget: minus 58'000 Franken). Dies sei auf die Reduktion der Mitgliederbeiträge des Bereichs Raumplanung zurückzuführen. Die Reduktion der Beiträge um die Hälfte wurde zur Entlastung möglicher Covid-19-Auswirkungen für die Gemeinden bei einem Vorstandsentscheid im Juni 2021 geplant.

Regionale Berufsschau soll 2024 stattfinden

Zu den weiteren Veränderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget zählen etwa Einsparungen aufgrund der neuen Website des Verbands und ein geringerer Aufwand für verschiedene Projekte im Bereich Raumplanung, wie etwa bei regionalen Fuss- und Radfahrkonzepten.

Auch der Jahresbericht 2022 wurde an der Vorstandssitzung genehmigt. Laut Bericht erlebte Brugg Regio einige Premieren im letzten Jahr. So unter anderem die «Stifti»: Die erste regionale Berufsschau im Bezirk Brugg lockte über 1500 Besuchende ins Sportausbildungszentrum Mülimatt. Im September 2024 soll die nächste «Stifti» stattfinden.

Praxisworkshop für KMU wird jährlich durchgeführt

Neben einem verbesserten Newsletter wurde auch die Website des Verbands neu aufgeschaltet. Sie erscheine in «neuem, mobiletauglichem Design und überzeugt mit einer übersichtlichen Struktur». Um die Menschen auf die neue Seite aufmerksam zu machen, wurde über die Osterfeiertage ein Gewinnspiel veranstaltet. Diese Ostereiersuche fand auch in diesem Jahr statt, wobei 16'800 Seitenaufrufe verzeichnet worden seien.

Nach dem «Inno-Event» im vergangenen Jahr soll ab 2023 jährlich ein solcher Praxisworkshop für KMU und Gewerbebetriebe der Region Brugg stattfinden. Das ganze werde unter dem Namen «Fokus - Fit am Markt in 4h» laufen. Dafür wurden laut Medienmitteilung von der Projektgruppe Wirtschaft 2000 Franken aus dem Budget beantragt. (az)