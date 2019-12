Brugg Regio startet eine Projektgruppe Wirtschaft

Im Technopark Aargau in Brugg fand vor wenigen Tagen die erste Sitzung des vom Planungsverband Brugg Regio ins Leben gerufenen Projektgruppe Wirtschaft statt. Damit startete die Standortförderung die vertiefte Zusammenarbeit mit ihren Partnern aus Wirtschaft, Bildung und Forschung aus der Region.

«Informationen der Region bündeln und für die Akteure aus Wirtschaft und Freizeit eine Plattform für gemeinsame Projekte schaffen – und generell das Engagement im Bereich Wirtschaft stärken.» So hatte der Regionalplanungsverband Brugg Regio das Hauptziel in seinem im August 2019 verabschiedeten Standortförderkonzept formuliert. Die darin festgehaltenen Handlungsfelder geben den Fokus vor: Kurze Wege zwischen KMU und Forschung/Bildung bewusst machen; Verfügbarkeit von Flächen für Unternehmen sicherstellen sowie die Studierenden in der Region behalten.

Neben der Vernetzung hat das neue Gremium zum Ziel, mögliche Projekte entlang der Handlungsfelder auf deren Nutzen, Machbarkeit, Finanzierbarkeit und Nachhaltigkeit zu prüfen und letztlich – wo sinnvoll – gemeinsam umzusetzen. In der Projektgruppe vertreten sind Akteure aus Wirtschaft, Bildung und Forschung: Dario Abbatiello (KMU Region Brugg), Stephan Burkart (Fachhochschule Nordwestschweiz), Beat Christen (Hightech Zentrum Aargau und Technopark Aargau), Martin Gautschi (Aargauische Industrie- und Handelskammer Region Brugg), Nina Müller (Park Innovaare) und Max Zeier (Berufs- und Weiterbildungszentrum – BWZ). Geleitet und koordiniert wird das Gremium von Thilo Capodanno und Ursi Sydler (beide Brugg Regio).

Grosses Potenzial für gemeinsame Projekte

Das Fazit der ersten Sitzung, wo insbesondere Synergien geprüft und erste mögliche gemeinsame Projekte angedacht wurden, sei erfreulich, schreibt Brugg Regio in einer Mitteilung. Thilo Capodanno, Leiter Standortförderung von Brugg Regio, sagt: «Wichtig für uns ist die Stärkung der Wirtschaft in der Region. Bereits die erste Sitzung der Projektgruppe hat gezeigt, dass da grosses Potenzial für gemeinsame Projekte vorhanden ist.» Hierfür sei das Engagement aller Projektgruppenmitglieder gefordert. Er zeigt sich überzeugt: «Wenn ein Projekt den beteiligten Projektpartnern einen Nutzen bringt, dann ist auch die Motivation zur Mitarbeit hoch.»

Die Rückmeldungen der Sitzungsteilnehmer untermauerten dies. Stellvertretend dafür sagt Max Zeier: «Ich engagiere mich als Bürger und Präsident des BWZ Brugg in der Standortförderung Brugg Regio aus Überzeugung, unsere Region weiterzuentwickeln und zwischen den Blöcken Aarau und Baden zu stärken.»

Dario Abbatiello findet es gut, wenn man in der Region Brugg – und damit meine er den ganzen Bezirk, wie er präzisiert – etwas bewegen will und es auch tut. Er zeigt sich erfreut, was an der ersten Sitzung bereits zu Papier gebracht werden konnte. Auch für Beat Christen haben sich in dieser ersten Runde bereits konkrete Anknüpfungspunkte gezeigt. (az)