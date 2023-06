Brugg Regio Projekt zur Landschaftsqualität soll bis Ende 2025 in die Verlängerung gehen Der Regionalplanungsverband Brugg Regio ist Träger des mehrjährigen Vorhabens, das einen landschaftlich attraktiven Lebens- und Naherholungsraum im Kulturland erzielen soll. Jetzt liegt der Schlussbericht vor.

In der Region Brugg Regio beteiligten sich rund 70 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe an dem Landschaftsqualitätsprojekt. Bild: zvg

Vor acht Jahren hat der Regionalplanungsverband (Repla) Brugg Regio gemeinsam mit dem Kanton Aargau das regionale Landschaftsqualitätsprojekt (LQ) gestartet. Solche Projekte sind Teil der Agrarpolitik des Bundes. «Unspezifische Direktzahlungen fielen vor einigen Jahren weg und wurden durch leistungsbezogene Instrumente ersetzt», heisst es dazu in einer Mitteilung.

Dazu zählten Landschaftsqualitätsbeiträge, mit denen gezielt Landwirte unterstützt würden, die die Qualität der Kulturlandschaft erhalten und fördern. Im Kanton Aargau gehören diese Beiträge zu «Labiola», einem gemeinsamen Programm von Landwirtschaft Aargau und der Abteilung Landschaft und Gewässer. Für das LQ-Projekt in der Region Brugg übernahm Brugg Regio die Trägerschaft.

70 von 100 Betrieben nahmen teil

Nach der ersten Projektperiode wurden nun die Ziele und deren Umsetzung ausgewertet und in einem Schlussbericht zusammengestellt. In diesem Zug waren auch Landwirte, Gemeinden, Bevölkerung und Naturschutzvereine zu einer Online-Umfrage eingeladen worden.

In der Region Brugg Regio beteiligten sich rund 70 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe an dem Projekt. Das sind gemäss Mitteilung rund 70 von 100 Betrieben. Aus einem Katalog konnten die Teilnehmenden verschiedene Massnahmen auf ihrem Betrieb auswählen und umsetzen. Sie hätten nebst der Nahrungsmittelproduktion so auch einen wichtigen Beitrag zu einer attraktiven, naturverträglichen Erholungslandschaft von Brugg Regio beigetragen.

Die Betriebe sorgten für «artenreiche Hecken, vielfältige und farbige Getreidekulturen, Hochstammobstgärten, Baumreihen und Blumenwiesen». «Durch das grosse Engagement bereicherten Landwirtinnen und Landwirte das Landschaftsbild und die Biodiversität von Brugg Regio», sagt Landschaftsarchitekt Victor Condrau, LQ-Projektleiter, dazu.

Ab 2026 kommt neue Agrarpolitik

Richard Plüss, Repla-Präsident, fasst zusammen: «Das gelungene Landschaftsqualitätsprojekt trägt zur Aufwertung der Naherholungsgebiete und somit auch zur Standortattraktivität von Brugg Regio bei. Es steigert die Landschaftsästhetik, den Erholungs- und Erlebniswert und fördert die Identität mit der Region.» Das Gesamtfazit: Das Projekt wurde erfolgreich umgesetzt und die Ziele mehrheitlich erreicht.

Mit dem Schlussbericht beantragt der Regionalplanungsverband nun die Verlängerung des LQ-Projekts bis Ende 2025. Ab 2026 werde durch den Bund eine neue Agrarpolitik umgesetzt. Brugg Regio setze sich dafür ein, dass auch ab diesem Zeitpunkt das Projekt in eine zweite Umsetzungsperiode gehen könne.