Brugg Regio Landwirtschaftsbetriebe haben über drei Millionen Franken erhalten: Wie wirksam war diese erste Projektperiode? Seit 2016 läuft das Landschaftsqualitätsprojekt unter der Leitung von Brugg Regio. Nun steht eine Evaluation des Erfolgs an. Wie die Bevölkerung involviert ist und wann die Ergebnisse da sein werden.

Seit 2016 wird in der Region Brugg das Landschaftsqualitätsprojekt durchgeführt. Bild: zvg

Bereits seit sieben Jahren werden in der Region Brugg Massnahmen zum Landschaftsqualitätsprojekt umgesetzt. Laut Medienmitteilung des Regionalverbands Brugg Regio, Träger des Projekts, sollen nun der Erfolg und die Wirksamkeit des Projekts seit 2016 evaluiert werden. Brugg Regio ruft deshalb die breite Öffentlichkeit dazu auf, eine Online-Umfrage zur Landschaft und zum Landschaftsbild in der Region auszufüllen.

Die Umfrage kann unter folgendem Link aufgerufen werden: https://umfragen.ag.ch/jhztxgvxef?l=de. Sie läuft bis am 30. April. Die Antworten aus der Online-Umfrage fliessen laut Medienmitteilung in den Schlussbericht ein.

Bund und Kanton zahlen Beiträge für die Projekte

Die Förderung von Biodiversität und vielfältiger Kulturlandschaft steht im Zentrum der Projekte. Bild: zvg

Erhaltung und Förderung von vielfältigen Kulturlandschaften und der Biodiversität in der Schweiz sind die Ziele des Landschaftsqualitätsprojekts. Zudem soll die Standortattraktivität der Regionen, wie etwa Brugg, gefördert werden.

Für die Projekte und Massnahmen werden Landschaftsqualitätsbeiträge, eine regionalisierte Direktzahlungsart, zur Verfügung gestellt. Der Bund zahlt dabei 90 Prozent der Beitragskosten, der Kanton zehn Prozent. Die Beiträge sind projektbezogen und überbetrieblich. Das Ziel ist, die Gelder für gezielte Pflege traditioneller Kulturlandschaften und eine nachhaltige Gestaltung «neuer» Landschaften einzusetzen.

Detaillierte Ergebnisse kommen im Sommer

Die Projekte, die jeweils acht Jahre dauern, werden vom Kanton initiiert und in den Regionen erarbeitet. In der Region Brugg beteiligten sich rund 70 Prozent aller Landwirtinnen und Landwirte am Landschaftsqualitätsprojekt. Insgesamt flossen so über drei Millionen Franken an die beteiligten Betriebe, welche das Landschaftsbild unter anderem mit artenreichen Hecken oder Blumenwiesen bereichert haben.

Die Ergebnisse des Landschaftsqualitätsprojekts Brugg Regio werden in diesem Sommer präsentiert werden. (az)