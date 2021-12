Brugg Regio Erwartungen übertroffen: Erster digitaler Adventskalender ist ein Erfolg Der erste digitale Adventskalender von Brugg Regio ist auf grosse Resonanz gestossen. 13'000 Teilnehmende wollten sich einen der 36 Preise schnappen. Es gab aber einen unschönen Nebeneffekt.

Durchschnittlich 543 Teilnehmende sind pro Tag verzeichnet worden beim regionalen Adventskalender. zvg

Eine Premiere ist der Adventskalender gewesen, den die Standortförderung Brugg Regio komplett digital durchgeführt hat in diesem Jahr. Und ein schöner Erfolg: Etwas mehr als 13'000 Teilnehmende sind verzeichnet worden – durchschnittlich 543 pro Tag.

Insgesamt 36 Preise konnten an die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner verteilt werden, darunter Gutscheine für Kino- und Restaurantbesuche oder Übernachtungen, einen Familieneintritt ins Aquarena fun oder ins Römerlager Vindonissa. Zur Verfügung gestellt wurden diese von den teilnehmenden Firmen, verlost über die Social-Media-Kanäle von Brugg Regio.

30 Gewinner wohnen in der Region

Brugg Regio war zwar überzeugt, dass der erste digitale Adventskalender auf grosse Resonanz stossen wird. Die positiven Erwartungen seien dann aber doch deutlich übertroffen worden, sagt Cornelia Hubmann von der Standortförderung auf Nachfrage. «Sehr zufrieden!», lautet ihr Fazit.

«Sehr zufrieden!» ist Cornelia Hubmann von der Standortförderung Brugg Regio mit dem Adventskalender. zvg

Einerseits seien viel mehr Teilnehmende verzeichnet worden als ursprünglich angenommen und die «Likes» hätten sich von Minute zu Minute summiert. Erfreulich gewesen seien andererseits die vielen positiven Reaktionen sowie die 1630 Kommentare, «in denen sich die Teilnehmenden für die attraktiven Preise bedankten». Der Adventskalender sollte vor allem Personen ansprechen, die regelmässig in der Region verkehren, fügt Cornelia Hubmann an. Somit freue es sie sehr, dass 30 der 36 Gewinner in der Regio wohnhaft seien.

Die Idee ist ziemlich kurzfristig entstanden

Die Idee zum Adventskalender entstand ziemlich kurzfristig Ende August, blickt Cornelia Hubmann zurück. Das Echo der Betriebe sei – entgegen ersten Befürchtungen zu Projektbeginn – äusserst positiv gewesen, sodass die 24 Türchen innert kürzester Zeit befüllt werden konnten. «Praktisch jeder Betrieb, der angeschrieben wurde, war auf Anhieb ohne grosse Rückfragen mit dabei.»

Besonderes Augenmerk sei darauf gerichtet worden, attraktive Preise zu verlosen, die sowohl eine grosse Masse ansprechen als auch zwingend aus der Region Brugg stammen. Da die Planungszeit kurz war, sollte der Adventskalender so einfach wie möglich gehalten werden, aber trotzdem optisch professionell daherkommen, fährt Cornelia Hubmann fort. Der Aufwand für die Umsetzung, beispielsweise die Kreation von täglich passenden Bildern und Texten sowie das Marketing, habe dann aber mehr Zeit eingenommen als ursprünglich geplant.

Fake-Profile konnten schnell gesperrt werden

Mit etwas hat Brugg Regio nicht gerechnet: In der Laufzeit vom 1. bis 24. Dezember tauchten insgesamt drei Fake-Profile von Brugg Regio auf Instagram auf, sagt Cornelia Hubmann. Betrüger hätten sich als Standortförderung ausgegeben und die Teilnehmenden des Adventskalenders angeschrieben, sie hätten gewonnen und sollten eine App downloaden respektive auf einen Link klicken und persönliche Daten preisgeben. Glücklicherweise sei mit etwas gesundem Menschenverstand die Nachricht als Fake zu erkennen gewesen.

Die Profile hätten jeweils innert wenigen Stunden gesperrt werden können und seien verschwunden. Es sei ein unschöner Nebeneffekt, dass Betrüger ein schönes Gewinnspiel missbrauchen wollten, stellt Cornelia Hubmann fest.

Ob es im 2022 eine Neu­auflage des digitalen Advents­kalenders geben wird, könne zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, antwortet sie abschliessend auf die entsprechende Frage.