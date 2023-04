Brugg Quartierflohmarkt bekommt eine Neuauflage: Was der Quartierverein plant Nach dem Rücktritt der «Brugger Messies» als Organisatoren des Flohmi in Brugg ist nun am 13. Mai eine Fortsetzung organisiert. Wie das Ganze aussieht und wer sich wie anmelden kann.

Verkaufsstände an einem der Flohmärkte der «Brugger Messies» 2019 beim Eisi. Bild: Claudia Meier

Es ist schon eine ganze Weile her, dass in Brugg der letzte Quartierflohmarkt stattgefunden hat. Während des zweijährigen Bestehens haben die «Brugger Messies» zahlreiche Flohmärkte beim Eisi und 2020 drei Quartierflohmis in Brugg organisiert. 2021 haben die drei Verantwortlichen ihren Rücktritt vom Projekt bekannt gegeben: Persönliche Veränderungen haben die «Brugger Messies» dazu gebracht, eine Nachfolge zu finden.

Der Quartierverein Altstadt und Umgebung wird nun die noch junge Brugger Flohmarkt-Tradition weiterführen. Wie der Präsident des Vereins Dominic Church schreibt, sei eine Durchführung in unregelmässigen Abständen geplant: Man habe sich mit dem Trio abgestimmt und stehe mit ihnen in Kontakt. Der Quartierverein habe sich über das Leben gefreut, welches der Flohmarkt der «Brugger Messies» in die Gassen und Strassen gebracht hat, weshalb die Tradition nun fortgesetzt werden soll.

«Schatzkarte» soll Verkaufsstandorte zeigen

Nicole Zaugg und Präsident Dominic Church vom Vorstand des Quartiervereins Altstadt und Umgebung. Bild: Claudia Meier

Für den 13. Mai von 10 bis 17 Uhr ist in Brugg wieder ein Quartierflohmi geplant. Die Teilnehmenden sollen ihre zu verkaufenden Waren auf privatem Grund, etwa vor der Haustür oder im Vorgarten, anbieten können. Die Teilnahme am Flohmi ist laut Church kostenlos, und man freue sich über alle aus der Brugger Altstadt und Umgebung, die mitmachen wollen.

Teilnehmende können sich bis am 22. April mit einer kurzen E-Mail an dominic.church@bluewin.ch für den Flohmarkt anmelden. Basierend auf den Anmeldungen, die eingegangen sind, wird dann eine Übersichtskarte mit den Verkaufsstandorten erstellt. Dies ist laut Church wichtig, da man Zeit brauche, um organisatorische Punkte abzustimmen. Die «Schatzkarte» wird Teil eines Flyers sein, den die Besuchenden an zwei Treffpunkten – bei der Freizeitwerkstatt in der Schulthess-Allee 4 und dem Flusshaus an der Hauptstrasse 64 – mitnehmen können.