Brugg Programm des 30. Zyklus der Kammermusikkonzerte im Zimmermannhaus bekannt: Roter Faden ist die Musik von Johannes Brahms An sechs Konzerten werden Ensembles aus dem In- und Ausland in Brugg auftreten. Auftakt ist am Fröhlich-Tag, das letzte Konzert findet am 27. April statt.

«Der bereits 30. Zyklus der Kammermusikkonzerte im Zimmermannhaus bietet in sechs Konzerten wiederum ein abwechslungsreiches Programm von Klassik über Moderne bis zu zeitgenössischer Musik», schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Auftreten würden Ensembles aus dem In- und Ausland.

Matvey Demin (von links), Mischa Greull, Martin Frutiger, Fabio Di Casola und Matthias Racz sind die Swiss 5. Bild: zvg

Die Saison wird mit einer Zusammenarbeit mit den Veranstaltenden des Fröhlich-Tags am 8. Oktober eröffnet. An diesem treten das Klavierduo Soos-Haag auf sowie Tenor Ian Bostridge und Pianist Julius Drake. Auf dem weiteren Programm stehen Konzerte mit dem jungen Streichquartett Modulor Quartet am 10. November und der speziellen Besetzung des Bläserquintetts mit Swiss 5 knapp einen Monat später.

Das Modulor Quartet fokussiert sich für das Programm im Zimmermannhaus ganz auf die grosse Streichquartettliteratur. «Mit Werken von Haydn, Brahms und Ravel erklingt Musik aus drei Jahrhunderten.» Swiss 5 wurde vor drei Jahren gegründet und besteht aus fünf Musikern, die alle an der Zürcher Hochschule der Künste unterrichten oder Mitglieder des Tonhalle-Orchesters Zürich sind.

Die junge rumänische Pianistin Ioana Ilie spielt Ende Januar Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms sowie eigene Kompositionen. Am 1. März tritt das 2005 gegründete Berliner Feininger Trio auf, das sich mit seinen dramaturgisch durchdachten Programmen einen Namen gemacht hat.

Am letzten Konzert der Saison am 27. April kämen vier in der Schweiz beheimatete Musikerinnen und Musiker zum ersten Mal zusammen, heisst es in der Mitteilung. Dies sind: Geiger Sebastian Bohren, Geigerin und Bratschistin Isabelle van Keulen, Cellist Patrick Demenga sowie Konzertpianisten und Co-Kurator der Konzertreihe im Zimmermannhaus Benjamin Engeli.

Vor Konzertbeginn gibt es eine Führung

Einen roten Faden durch den 30. Zyklus bilde die Musik von Johannes Brahms, ist in der Mitteilung zu lesen. «Dem Grundsatz unserer Konzertreihe, herausragenden Ensembles die Möglichkeit zu geben, anspruchsvolle Kammermusik ihrer Wahl in Absprache mit uns zu spielen, bleiben wir aber auch im kommenden Zyklus treu.» Auch könne wieder das Jahresabonnement bezogen werden, Einzeleintritte seien jeweils an der Abendkasse erhältlich.

Ausserdem finde 30 Minuten vor Konzertbeginn jeweils eine kurze Führung durch die dann aktuelle Kunstausstellung statt. Diese steht zurzeit unter dem Motto «Landschaften». Gezeigt wird eine Raumskulptur mit integrierten Zeichnungen von Heiko Blankenstein sowie Raumzeichnungen mit Pflanzen von Julia Steiner. (az)