Brugg Portugiese vor Gericht: Mit dem Messer in der Hand überfiel er zwei Aargauer Volg-Filialen Ein 40-jähriger Portugiese stand vor dem Bezirksgericht in Brugg wegen mehrfachen Raubs sowie Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er zeigte Reue – und nannte den Grund für sein Handeln.

Aus der Kasse in der Volg-Filiale in Villnachern hat der Beschuldigte mindestens 2000 Franken genommen. Claudia Meier (6. März 2022)

Er möchte sich dafür entschuldigen, was er getan habe, dass er sich in der Schweiz nicht als guter Bürger benommen habe, sagte Luan (Name geändert). Er sei in Not gewesen.

Der gebürtige Portugiese musste sich vor dem Bezirksgericht in Brugg verantworten. Als strafbare Handlungen zur Last gelegt wurden ihm mehrfacher Raub sowie Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Luan erschien in Begleitung der Polizei und eines Dolmetschers für das abgekürzte Verfahren, die Fussfesseln wurden ihm nicht abgenommen. Der 40-Jährige – dunkle Haare, Bart, schwarzes T-Shirt und blaue Jeans – befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug.

Über 4000 Franken hat er erbeutet

An einem frühen Freitagabend Ende November 2020 hat der Beschuldigte die Volg-Filiale in Villnachern betreten. Gemäss Anklageschrift begab er sich hinter den Tresenbereich und forderte mit einem Messer in der Hand die Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Aus dieser nahm er die Banknoten und verliess mit insgesamt mindestens 2000 Franken fluchtartig das Geschäft.

Nach gleichem Muster ging der Beschuldigte an einem Freitagabend im Januar des vergangenen Jahres vor. Er suchte den Volg-Laden in Gebenstorf auf, drückte hinter dem Tresenbereich der Mitarbeiterin die Spitze des Messers gegen die Rippen, wird in der Anklageschrift ausgeführt. Mindestens 2400 Franken hat der Beschuldigte erbeutet. Ein paar Tage später, Ende Januar 2021, kam er in Untersuchungshaft.

Der Volg in Gebenstorf – auch hier schlug der Räuber zu. Alex Spichale (30. Januar 2018.)

Er war in schwieriger finanziellen Situation

Mit einem leisen «sim», einem Ja, antwortete der beschuldigte Luan auf die Frage von Gerichtspräsident Sandro Rossi, ob die Schilderungen zutreffen und sich die Überfälle auf die beiden Volg-Filialen so zugetragen hätten. Er führte ein Küchenmesser mit sich, habe es aber nur gezeigt und nicht vorgehabt, es einzusetzen, liess er übersetzen. Mit dem Geld habe er sein Zimmer bezahlen wollen, er habe sich in einer schwierigen finanziellen Situation befunden.

Zum Zeitpunkt des Überfalls auf den zweiten Volg-Laden habe er in Konolfingen BE gewohnt, sagte er. Er sei dafür extra nach Gebenstorf gefahren. Weil er in Brugg gearbeitet hatte, seien ihm die Begebenheiten bekannt gewesen.

Luan hat drei Kinder, zu denen er letztmals Kontakt hatte vor seiner Festnahme, führte er in der Befragung aus. Und ja, er sei früher auch schon verurteilt worden, in der Schweiz einmal wegen Drohung. Auch dass er an diversen Orten in der Schweiz Marihuana erworben und konsumiert habe, stimme.

Es tue ihm leid, dass die Volg-Kassiererinnen wegen ihm Angst haben mussten, hielt Luan fest. Er habe niemanden gefährden wollen. Was er gemacht habe, sei schlecht und falsch gewesen.

An die Kleidung hat er keine guten Erinnerungen

Die Staatsanwaltschaft forderte eine unbedingte Freiheitsstrafe von 30 Monaten – unter Anrechnung der Haftstrafe – sowie eine Busse von 500 Franken und einen Landesverweis von zehn Jahren für die Schweiz, nicht aber für den Schengenraum. Weiter hat der Beschuldigte sämtliche Verfahrenskosten zu tragen.

Das Urteil des Bezirksgerichts in Brugg fällt einstimmig aus. Sandra Ardizzone (20. Dezember 2018)

Zum Strafmass sowie auch den Forderungen der Zivil- und Strafklägerinnen bestand Einigkeit. Er sei mit allem einverstanden, was vereinbart worden sei, sagte der Beschuldigte. Er habe den Schaden verursacht. Von den beschlagnahmten Gegenständen möchte er nur die beiden Mobiltelefone zurückhaben, die Kleidung dagegen –Arbeitshose- und -jacke, Wollmütze sowie mehrere Paar Schuhe – nicht mehr. Daran habe er keine guten Erinnerungen. Der Verteidiger wies darauf hin, dass der Beschuldigte geständig und kooperativ sei.

Das Gesamtgericht erachtete die Strafe als angemessen, sprach ihn einstimmig schuldig. Selbst in einer Notlage gebe es andere Möglichkeiten, als eine Volg-Filiale zu überfallen, stellte Gerichtspräsident Rossi abschliessend fest.