Brugg Organisationskomitee für das nächste Stadtfest gesucht Der Verein Stadtfest sucht Leute, die den Grossanlass in Brugg mitgestalten und lädt zu einem Austausch Ende Januar ein. Dabei soll auch definiert werden, in welchem Jahr das Fest stattfinden wird.

Das letzte Stadtfest in Brugg war im Spätsommer 2019. zvg

Nach dem im Jahr 2019 durchgeführten Stadtfest im Prophetenstädtchen, das unter dem Motto «Verfärbt» stattfand, will der Verein Stadtfest auf den bisherigen Erfahrungen aufbauen und ein neues Fest in die Wege leiten. Wie der Stadtrat Brugg in einer Mitteilung schreibt, sucht der Verein aus diesem Grund innovative Persönlichkeiten, «die bereit sind, sich dieser umfangreichen und interessanten Aufgabe anzunehmen und als Mitglied des Organisationskomitees ein nächstes Stadtfest mitzugestalten.»

Ohne aktive Vereine und die Unterstützung von Institutionen sei es nicht möglich, ein Stadtfest zu organisieren und durchzuführen, heisst es weiter. Aus diesem Grund laden der Verein Stadtfest und der Stadtrat alle Vereine und Interessierte zu einem Austausch ein am Mittwoch, 25. Januar, um 19 Uhr, im Rathaussaal im Schwarzen Turm.

Die Ziele des Abends sind das Klären des Interesses an einer Mitwirkung, die Festlegung des Festjahrs sowie die Entgegennahme von Wünschen und Anregungen zum nächsten Stadtfest. Eine Anmeldung ist nicht nötig. (az)