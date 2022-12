Brugg Nur Wenige wussten davon: Warum vier Jahre kein Geld aus dem Altstadtfonds floss und wie viel noch drin ist Im Jahr 2009 erliess die Stadt Brugg die Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen aus dem Altstadtfonds. Doch die Besitzer, die ihre Liegenschaften umbauten oder sanierten, hatten davon offenbar keine Kenntnis. Denn das Startkapital von 764'000 Franken blieb vorerst unangetastet. Nun steht eine Ausnahme an.

Für das Haus der Genossenschaft Altstadt Brugg (ganz rechts) und das «Flusshaus» (links davon) wurden Gelder aus dem Altstadtfonds bewilligt. Valentin Hehli (3. Dezember 2022)

Holzfenster mit Sprossen statt Kunststofffenster oder Biberschwanzziegel statt Flachziegel: Wer in der Brugger Altstadt eine Liegenschaft renovieren will, hat sich an viele Vorschriften zu halten, was in der Regel auch mit höheren Ausgaben verbunden ist. Aus diesem Grund wurde schon in der früheren Bau- und Nutzungsordnung (BNO) ein «Fonds zur Erhaltung der Altstadt und der besonderen Bauwerke» in Aussicht gestellt.

Im 2009 erliess der Stadtrat dann die entsprechenden Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen aus dem Altstadtfonds. An die grosse Glocke wurde das damals nicht gehängt. Denn nur so lässt sich erklären, dass vier Jahre nichts passierte.

Die erste Unterstützung ging an die Genossenschaft Altstadt

Erst als die im April 2012 gegründete Genossenschaft Altstadt Brugg (GAB) ihre Liegenschaft an der Hauptstrasse 66 umfassend sanierte, wurde sie mit einem Beitrag aus dem Altstadtfonds unterstützt.

Diese Liegenschaft an der Hauptstrasse 66 wurde von der Genossenschaft Altstadt Brugg gekauft und 2013 saniert. Claudia Meier (29. August 2012)

Das Eckhaus neben der alten Aarebrücke und dem Schwarzen Turm bekam – abgesehen von der Innensanierung – aussen für alle erkennbar eine neue Farbe sowie Richtung Rathaus auch wieder Fensterläden. Für die junge GAB war das Bauvorhaben eine grosse Sache. Auf der Suche nach finanzieller Unterstützung bekam sie schliesslich einen Zustupf aus dem Altstadtfonds. Aufgrund dieser Auszahlung wurde der Fonds im Jahr 2014 erstmals mit 28'790 Franken belastet.

Nach dem Umbau passt die Liegenschaft der Genossenschaft Altstadt farblich wieder gut zum Bild der Altstadt. Claudia Meier (5. Mai 2021)

Der Altstadtfonds sei zu früheren Zeiten über etliche Jahre aus Erbschafts- und Schenkungssteuern geäufnet worden, sagt Elsbeth Hofmänner, Leiterin Baubewilligungen bei der städtischen Abteilung Planung und Bau. Im 2009 habe das Startkapital 764'000 Franken betragen. Sie ergänzt:

«Aktuell befindet sich ein Betrag von gerundet 484'000 Franken im Fonds, der derzeit nicht gespiesen wird.»

Von 2014 bis heute wurden zwischen 3100 und 67'967 Franken pro Jahr aus dem Altstadtfonds ausbezahlt. Somit sind noch gut 60 Prozent des Startkapitals vorhanden.

Bezüge Altstadtfonds Brugg von 2014 bis 17. Februar 2022.

Die gesprochenen Gelder betrafen bisher immer Arbeiten, die aussenwirksam sind. In den Richtlinien steht, dass ein Beitrag geleistet wird, «sofern die baulichen Investitionen mindestens 10'000 Franken und die ortsbild- und/oder denkmalpflegerischen Mehraufwendungen mindestens 3000 Franken betragen». Maximal 35 Prozent beträgt der Stadtanteil an den ausgewiesenen Mehraufwendungen.

Aktuell sind zwei Gesuche bei der Stadt hängig

Wie Elsbeth Hofmänner erklärt, wurden die Gelder in den allermeisten Fällen für die Sanierung oder Erneuerung von Türen, Fenster, Fassaden und Dächer an Altstadtliegenschaften gesprochen.

Im Zimmermannhaus in der Brugger Vorstadt befinden sich Kunst und Musik sowie die Stadtbibliothek. Claudia Meier (20. Februar 2021)

Im 2015 sei für Arbeiten am Zimmermannhaus, einer Liegenschaft der Einwohnergemeinde, eine Unterstützung von 5850 Franken bezahlt worden. Hofmänner fügt an:

«Alle anderen Zahlungen gingen an private Eigentümer von Liegenschaften in der Altstadt.»

Elsbeth Hofmänner ist Leiterin Baubewilligungen der Stadt Brugg. zvg

Aktuell liegen der Stadt Brugg zwei Gesuche für eine Unterstützung aus dem Altstadtfonds vor. Die Höhe des Beitrags bemisst sich auch nach der Bedeutung des Hauses für das Altstadtbild oder als Kulturobjekt. Die abschliessende Festlegung der Beitragsleistungen liegt im Ermessen des Stadtrats.

«Wenn die Kriterien den Richtlinien entsprechen, kann auf eine finanzielle Unterstützung gezählt werden und es muss kein Gesuch abgelehnt werden», hält Hofmänner fest. Beiträge für Massnahmen des gleichen Zwecks am selben Bau werden laut den Richtlinien innerhalb von 15 Jahren nur einmal ausgerichtet.

Finanzierung für die Barockdecke steht noch nicht

Nur ausnahmsweise werden mit dem Altstadtfonds Innenarbeiten finanziell unterstützt. Dies ist bei der überraschend entdeckten Barockdecke im «Flusshaus» an der Hauptstrasse 64 der Fall.

Sowohl Balken wie Gefachboden der Holzdecke im «Flusshaus» sind reich verziert. Valentin Hehli (3. Dezember 2021)

Die Kostenschätzung für die Sanierung der Decke beläuft sich auf rund 34’000 Franken. Da sie künftig auch der Öffentlichkeit zugänglich sein soll, um einen Einblick in die Brugger Wohnkultur zu ermöglichen, beispielsweise auf Stadtführungen, hat sich der Stadtrat Brugg entschieden, 12’000 Franken aus dem Altstadtfonds für den Erhalt der Decke zu sprechen. Die kantonale Denkmalpflege leistet einen Beitrag von 3000 Franken.

Roland Reisewitz und Maja Loncarevic hauchen dem Altstadthaus neues Leben ein. Valentin Hehli (3. Dezember 2021)

Da damit erst 44 Prozent der Kosten für die Deckenrestauration gesichert sind, sucht die Eigentümerschaft bestehend aus Roland Reisewitz und Maja Loncarevic weitere finanzielle Mittel. Aktuell laufen Gespräche mit Domus Antiqua Helvetica, der Schweizerischen Vereinigung der Eigentümer Historischer Wohnbauten, um von den Sektionen zu erfahren, wo die Brugger allenfalls noch Unterstützungsgelder beantragen könnten. Auch hoffen Reisewitz und Loncarevic noch, eventuell private Spenderinnen und Spender zu finden, die mit je 5000 Franken helfen könnten.