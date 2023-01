Brugg Nicht nur Tchibo – auch Poscht-Beck Meier könnte dieses Jahr wegziehen Die Indizien sprechen dafür, dass das Unternehmen den Standort in der Passage an der Bahnhofstrasse 11 in Brugg aufgibt.

Möglicherweise wird Poscht-Beck Meier diesen Standort im Frühling verlassen. Deborah Bläuer

Wie die AZ von verschiedenen Seiten gehört hat, schliesst Poscht-Beck Meier die Filiale in Brugg an der Bahnhofstrasse 11. Es käme zu wenig Kundschaft. Auf der Onlineplattform Homegate ist die Fläche per 1. April zur Vermietung ausgeschrieben.

Auf Nachfrage erklärt Anthony Welbergen, Mediensprecher der Vermieterin Mobimo: «Der aktuelle Mieter hat den laufenden Vertrag ordentlich per 31. März 2023 gekündigt.»

Der Standort, an dem Poscht-Beck Meier zurzeit noch seine Brugger Filiale hat, ist zur Vermietung ausgeschrieben. Screenshot: Website Homegate

Von den Inhabern des Poscht-Beck, der auch in Würenlingen eine Filiale hat, heisst es: «Zum jetzigen Zeitpunkt können und wollen wir dazu nichts sagen. Wir stehen noch in Verhandlungen mit verschiedenen Stellen.» Es ist neben Tchibo schon das zweite Unternehmen, das 2023 vielleicht den Standort in der Passage aufgibt.